Музей автомобильной техники УГМК признан лучшим соцобъектом на "Строительном Триумфе 2018"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК, г. Верхняя Пышма Свердловской обл.) стало победителем IV регионального конкурса достижений и инноваций в сфере недвижимости "Строительный Триумф 2018" в номинации "Лучший социальный объект". На конкурс было представлено введенное в этом году здание выставочного центра музея автомобильной техники УГМК "XX век АВТО", сообщили в пресс-службе УГМК.
Выставочный центр музея построен в стиле сталинского ампира. В четырехэтажном здании площадью 12 тыс. кв. м собрана крупнейшая в России коллекция ретро-автомобилей, мотоциклов и велосипедов. Основой для создания Музея послужила коллекция гражданского транспорта Музея военной техники УГМК. С 27 апреля 2016 года Автомузей функционировал на временной площадке в одном из цехов АО "Уралэлектромедь", а 8 мая 2018 года обрел свой дом в специально построенном выставочном центре.
Предприятие также вошло в тройку призеров в номинации "Лучший промышленный объект", представив строительство второй очереди цеха электролиза меди. Инвестиции в проект составили более 4,4 млрд руб.
На торжественной церемонии подведения итогов в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" члены жюри конкурса вручили памятный знак и диплом победителя директору по строительству и реконструкции АО "Уралэлектромедь" Вадиму Миронову. "Для нас победа является значимой, поскольку предприятие впервые приняло участие в таком престижном конкурсе. Приятно, что жюри высоко оценило нашу работу в строительном секторе, - отметил он.
О конкурсе
Конкурс прошел в рамках форума "100+ Forum Russia". Всего на конкурс было подано 37 заявок от строителей Екатеринбурга и Свердловской области. Жюри определяло победителей в номинациях "Лучший жилой комплекс класса эконом, класса комфорт", "Лучший объект коммерческой недвижимости", "Лучший социальный объект", "Лучший промышленный объект".