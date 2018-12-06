В Москве пройдет конференция "Музей в городе-город в музее"

Москва, 6 декабря 2018 г. 7–8 декабря 2018 года в Музее Москвы пройдет ежегодная международная конференция (6+), посвященная вопросам развития города и роли музея в нем. Сегодня музеи выходят за рамки традиционной деятельности, играют ключевую роль в социокультурном пространстве, и уже давно говорят о таком явлении как "мода на музеи".

Музейная активность наблюдается не только в столице, но и в регионах России. В 2018 году создана Секция городских музеев при Союзе музеев России (куратор секции – директор Музея Москвы Алина Сапрыкина). 7 декабря на открытии конференции состоится презентация Секции городских музеев России с участием Председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, заместителя руководителя Департамента культуры города Москвы Сергея Перова, исполнительного директора Союза музеев России Ольги Граблевой, президента ИКОМ России Александра Шолохова.

Специальные гости конференции: директор музея Амстердама Юдикье Кирс, директор Европейской музейной академии Массимо Негри, заместитель директора музея Ливерпуля Кейт Джонсон, ученый секретарь Международного комитета коллекций и деятельности музеев городов мира Елена Савич, бразильский художник, куратор Алекс Флемминг.

В фокусе конференции будут следующие вопросы:

Что такое городской музей, зачем он городу? Как взаимодействует музей с социумом и формирует культурное пространство

Каков современный город глазами культуролога, урбаниста, историка, социолога и горожанина?

Почему важны городские кросс-культурные проекты?

Как выявить и сохранить ключевые этапы городского развития?

Как работать с нематериальным наследием, коллективной памятью, частными историями и сохранять его?

К дискуссии приглашены эксперты из разных областей: архитекторы, культурологи, историки, урбанисты, антропологи, кураторы, социологи, экономисты и художники.

В числе спикеров: Алина Сапрыкина (Музей Москвы), Екатерина Проничева (Департамент культуры города Москвы), Алиса Прудникова (ГЦСИ-РОСИЗО), Антон Белов (Музей современного искусства "Гараж"), Павел Трехлеб (Парк "Зарядье"), социолог Алексей Левинсон ("Левада-центр"), архитекторы Ярослав Ковальчук (Шанинка), Алексей Муратов (КБ "Стрелка"), Сергей Ситар (МАРШ), антрополог Илья Утехин (Европейский университет в Петербурге), журналисты Фекла Толстая и Анна Наринская, Михаил Алексеевский (Центр городской антропологии КБ "Стрелка"), Алексей Новиков (Habidatum), философ Елена Петровская, кураторы Евгения Кикодзе и Александра Селиванова и многие другие.

Вход свободный по предварительной регистрации.

Программа двух дней конференции

День 1

Тема первого дня конференции – музей как микромодель современного города.

11:00 – 12:30 Открытие. Пленарное заседание. Презентация Секции городских музеев

В 2018 году под руководством Музея Москвы создана Секция городских музеев при Союзе Музеев России. Сегодня в секцию входят 6 музеев и планируется включение новых. На заседании будут обозначены вопросы сотрудничества городских музеев в рамках Секции, стратегии их развития, обмена опытом, инициирования и реализации совместных проектов.

Председатель-модератор – Алина Сапрыкина, директор Музея Москвы

Спикеры:

Алексей Шапошников, Председатель Мосгордумы

Сергей Перов, заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы

Ольга Граблева, исполнительный директор Союза музеев России

Александр Шолохов, президент ИКОМ России, заместитель председателя комитета по культуре Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Елена Савич, ученый секретарь CAMOC

Сергей Калюжин, заместитель директора по науке и развитию Государственного музея Санкт-Петербурга

Сергей Каменский, директор Музея истории Екатеринбурга

Анна Щербакова, директор Музея города Владивостока – филиал Приморского объединенного музея имени В.К. Арсеньева

Валерий Герасимов, директор Музея истории города Хабаровска

Наталья Королева, и.о. директора Музея города Ярославля

Кофе-брейк

13:00 – 14:30 Панельная дискуссия. Роль музея в городе

Для жителя города или туриста городской музей должен представлять все аспекты города, его прошлое, настоящее и будущее. Как музей может отражать основные городские тренды, быть актуальным, реагировать на вызовы современного культурного развития и запросы аудитории?

Модератор – Фекла Толстая, теле- и радиоведущая, журналист

Спикеры:

Алина Сапрыкина, директор Музея Москвы

Екатерина Проничева, руководитель комитета по туризму Департамента культуры города Москвы

Павел Трехлеб, директор парка "Зарядье"

Антон Белов, директор Музея современного искусства "Гараж"

Лариса Котрелева, руководитель отдела маркетинга и коммуникаций Государственной Третьяковской галереи

Юдикье Кирс, директор Городского музея Амстердама

Алекс Флемминг – художник (Бразилия)

Обед

15:30 – 16:50 Круглый стол. Проектируя реальность. Музеи как драйверы социокультурных изменений

Задачей музеев является формирование смыслового контента повседневности, обеспечение потребности людей в интеллектуальных, коммуникативных, досуговых сферах. Коллаборация музеев с частными фондами, финансовыми корпорациями, образовательными учреждениями, органами градостроительной и культурной политики выводит проектную деятельность музеев за рамки сферы культуры и создает инфраструктуру, определяющую социокультурное развитие в целом. К обсуждению предлагаются вопросы:

— Какие проекты являются актуальным продуктом кросскультурного сотрудничества?

— Что является точками пересечения интересов и задач музеев и частного экономического сектора?

— Как музеям формировать свою проектную деятельность, чтобы развивать межинституцианальное партнерство, вовлекать социум, государственные и общественные институции?

— Кто задает направление социокультурному развитию — проблемы и запросы общества или смыслообразующие проекты профессионалов?

Модератор – Наталья Стрижкова, ученый секретарь Музея Москвы

Участники:

Ирина Лапидус, руководитель культурных проектов Благотворительного фонда В.Потанина

Михаил Гнедовский, ведущий аналитик Московского центра музейного развития

Алиса Прудникова, директор по региональному развитию РОСИЗО-ГЦСИ

Массимо Негри, профессор, директор Европейской музейной академии

Варвара Мельникова, исполнительный директор Института медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка"

Ирина Кузнецова, куратор выставочных, образовательных, издательских программ Мокомархитектуры

Сергей Скуратов, архитектор, президент компании "Сергей Скуратов Architects", член Правления Союза Московских Архитекторов

Евгений Асс, архитектор, профессор, ректор архитектурной школы МАРШ

Кофе-брейк

17:20 – 18:20. Publik-Talk. Публичное выступление зарубежных экспертов

Mrs Judikje Kiers, директор Городского музея Амстердама

Массимо Негри, профессор, директор Европейской музейной академии

18:30 – 20:00 Кураторская экскурсия по выставке "Сны Москвы"

День 2

Тема второго дня конференции – репрезентация современности в городском музее.

12:00 – 13:30 – Панельная дискуссия. Современный образ городской жизни

Современный город – это многофакторная система, к изучению которой можно подходить с различных точек зрения и перспектив. В рамках дискуссии экспертам будет предложено обсудить что сегодня характеризует Москву и определяет нашу жизнь в мегаполисе – с точки зрения городской культуры, урбанистики, социума – и как современный образ жизни и направления развития города могут быть представлены в городском музее.

Модератор: Александр Острогорский, искусствовед, архитектурный критик, преподаватель МАРШ

Спикеры:

Ярослав Ковальчук, архитектор, руководитель программы "Urban Studies. Развитие территорий и средовое проектирование" МВШСЭН

Алексей Левинсон, социолог, руководитель отдела социокультурных исследований "Левада-центр"

Алексей Новиков, президент компании Habidatum

Павел Гнилорыбов, историк-москвовед, научный сотрудник Музея Москвы

Обед

14:30 — 16:00 Дискуссия. Как вписать город в историю

В последние годы в Москве реализуется большое количество крупных архитектурных и культурных проектов – это и благоустройство улиц, и проект реновации, и открытие новых публичных пространств, и проведение Чемпионата мира по футболу. В рамках дискуссии экспертам будет предложено обсудить наследие "больших проектов", случающихся несколько раз в столетие и меняющих траекторию развития города. Как выявить и зафиксировать ключевые этапы городского развития в музейной коллекции?

Участники:

Алексей Муратов, архитектор, партнер КБ "Стрелка"

Сергей Ситар, архитектор, критик, редактор журнала "ПРОЕКТ International", ведущий преподаватель архитектурной школы МАРШ

Денис Ромодин, архитектурный краевед, старший научный сотрудник Музея современной истории России

Анна Наринская, литературный критик, журналист

Алина Федорович, главный хранитель Музея Москвы

16:20 – 18:20 Дискуссия. Антропология города в музее

Музеи сегодня меняют оптику взгляда на город, обращаясь к микроистории, вовлекая разнообразные городские сообщества и стремясь представить повседневность и быт всех жителей города в музее. В рамках секции будет обсуждаться антропологический подход в работе с наследием, актуальные антропологические вопросы, к которым в том числе обращается городской музей.

Модератор –Михаил Алексеевский, руководитель Центра городской антропологии КБ "Стрелка"

Спикеры:

Кейт Джонсон, заместитель директора Музея Ливерпуля

Александра Селиванова, кандидат архитектуры, старший научный сотрудник Музея Москвы, руководитель Центра авангарда

Екатерина Деминцева, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института Управления социальными процессами НИУ ВШЭ

Илья Утехин, профессор факультета антропологии, декан Европейского университета в Санкт-Петербурге

18:40 – 20:10 Дискуссия. Чувства города

Сегодня во всем мире происходит переосмысление и расширение понятия наследия. Не только объекты материального наследия, но все – от традиций и привычек до запахов и звуков – может вызвать дискуссию о возможности и необходимости сохранения. Как можно понимать нематериальное наследие применительно к современному городу? Как уловить чувства города и сохранить их — в текстах, выставках, музыке, спектаклях? Об этом пойдет речь на заключительной секции конференции в разговоре с философами, режиссерами, композиторами, кураторами и писателями.

Модератор – Елена Петровская, философ, доцент РГГУ, главный редактор журнала "Синий диван"

Спикеры:

Всеволод Лисовский, режиссер, телепродюсер, сценарист

Фекла Толстая, теле- и радиоведущая, журналист

Сергей Филатов, саунд-художник

Евгения Кикодзе, искусствовед, арт-критик, руководитель отдела "Современная Москва" Музея Москвы

Андрей Щемелинов, директор по развитию "Аромамедиа"