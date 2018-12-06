ТАСС, 6 декабря. Оргкомитет Премии "Финансовая Элита России 2018" определил шорт-лист номинантов. В подгруппе "Микрофинансовые организации" в шорт-лист вошло АО "Микрофинансовая компания Пермского края", сообщили в четверг в краевом министерстве промышленности, предпринимательства и торговли.

"Номинирование АО "Микрофинансовая компания Пермского края" на премию связано с повышенным спросом предпринимателей Пермского края в получении данного вида государственной финансовой поддержки", - отмечают в министерстве.

За 1 полугодие 2018 года количество заемщиков АО "Микрофинансовая компания Пермского края" (акционер – Минпромторг региона) составило 178 субъектов малого и среднего предпринимательства Пермского края, объем предоставленной государственной поддержки в виде микрозаймов – 172,58 млн руб. Это на 10% выше, чем за аналогичный период прошлого года - за первое полугодие 2017 года за счет средств бюджетов всех уровней было предоставлено 172 микрозайма на 157,28 млн руб.

В шорт-лист по этой номинации также вошли ООО "МигКредит", CarMoney (ООО МФК "КарМани"), МФК Быстроденьги (ООО), ООО МКК "Веб-займ", ООО МКК "КЦДМ", Алтайский фонд микрозаймов, отмечают в министерстве. Официальное подведение итогов, награждение лауреатов и объявление полученных ими наград XIV Премии "Финансовая элита России" состоится 5 декабря в Москве.