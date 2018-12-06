Бюро Бернаскони спроектирует общежитие для вуза в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Бюро Бернаскони (Россия) планирует разработать проект студенческого общежития для одного из вузов Екатеринбурга. Площадкой обсуждения решения станет "Ельцин-Центр", сообщил в четверг ТАСС основатель бюро Борис Бернаскони на международном форуме и выставке высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia в Екатеринбурге.
"Пока идет разработка и исследовательская работа. Тем не менее есть план построить в Екатеринбурге студенческое общежитие. "Ельцин-центр" выступает в качестве партнера обсуждения проекта по созданию современного студенческого общежития для реализации в одном из университетов", - сказал он, не уточнив сроки, место и стоимость реализации.
Бернаскони добавил, что бюро хочет показать, каким может быть современное общежитие. "Мы увидели, как живут студенты, и ужаснулись. Иногда это очень несоответствующие статусу университета условия для жизни. Нужно работать и с существующим фондом, и строить новые современные общежития для студентов. <…> Сегодняшние студенты часто лишены возможности жить в хороших условиях, а общежитие не только ночлег, там он готовится к занятиям, там он ест, общается, это для него среда обитания", - отметил он.
В пресс-службе "Ельцин-Центра" подтвердили ТАСС, что он выступает в качестве партнера для обсуждения проекта.
Бюро Bernaskoni - междисциплинарное бюро, практикующее в области архитектуры, градостроительства, промышленного и коммуникационного дизайна. Бюро занимается проектированием объектов различного масштаба: от градостроительных концепций и крупных общественных зданий до частных домов и интерьеров. Бюро реализовало более полусотни проектов, среди которых здания инновационного центра "Сколково" – Гиперкуб и Matrex (Матрешка), мастер-план Новой Голландии и другие.
100+ Forum Russia - международный конгресс и выставка, посвященные проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации высотных и уникальных сооружений. Целью мероприятия является продвижение отечественных компаний, обладающих уникальными высотными компетенциями.