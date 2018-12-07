Директор зимних универсиад FISU Милан Августин побывал с рабочим визитом в Красноярске

Красносряск, 7 декабря 2018 г. Директор зимних универсиад Международной федерации студенческого спорта (FISU) Милан Августин побывал на тестовых соревнованиях Зимней универсиады-2019 по лыжным гонкам и положительно оценил готовность кластера "Радуга". О том, как провести незабываемые соревнования и не бояться сибирских морозов – в интервью с делегатом FISU.

‑ Какие впечатления от соревнований и от нового кластера "Радуга"?

‑ Это очень крупные соревнования, которые проводятся под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Я бы хотел, прежде всего, поблагодарить Дирекцию Зимней универсиады-2019 и Федерацию лыжных гонок России, которые провели очень большую работу и провели эти состязания на высшем уровне. Осталось почти три месяца до начала Студенческих игр, и нам надо подвести итоги этих соревнований, чтобы мы успели все сделать "на пятерку" в марте. Да, есть нюансы, над которыми оргкомитету еще надо поработать по разным функциональным направлениям. Думаю, что к началу Зимней универсиады-2019 оргкомитет на 100 % будет готов.

‑ Как спортсмены сами оценивают организацию тестовых соревнований на "Радуге"?

‑ Спортсмены и тренеры очень довольны этими соревнованиями. "Радуга" - очень красивый объект, оборудован на достойном уровне. Этот кластер и другие площадки станут настоящими центрами спортивной жизни в Сибири. Люди будут приходить сюда не только на соревнования, но и для тренировок и восстановления. К тому же, в "Радуге" есть 50-метровый бассейн олимпийского уровня. Думаю, что спортсменам очень понравится этот объект, они будут часто здесь заниматься.

‑ А если сравнить с предыдущими зимними универсиадами, подготовка к Студенческим играм в Красноярске отличается?

‑ У каждого оргкомитета своя специфика, я бы так сказал: у кого-то объекты лучше, у других богатый опыт в организации крупных мероприятий. Красноярск, например, отличается хорошим профессиональным подходом к организации Зимней универсиады-2019. Дирекция Студенческих игр не меняла свою структуру в течение шести лет в отличие от других оргкомитетов, и это помогло избежать множества разных проблем. Здесь все шло по плану, который оргкомитет составил с самого начала и которого затем придерживался все эти годы. Многие объекты у вас построены с нуля. И предназначены они не только для Зимней универсиады-2019 – новые стадионы останутся в качестве наследия жителям города и всей России. Надеюсь, что после Студенческих игр здесь продолжатся крупные международные соревнования и Красноярск станет одним из лучших центров подготовки спортсменов высшего уровня.

Кстати, сейчас у нас есть возможность сравнить подготовку к зимним универсиадам в трех городах мира одновременно. Следующие Студенческие игры пройдут в 2021 году в швейцарском Люцерне, а еще через 2 года – в американском Лейк-Плэсиде. Могу сказать, что таких, как в Красноярске, масштабных работ по строительству объектов, организации соревнований, вовлечению местных жителей в подготовку нет нигде. И нужно отметить профессионализм красноярской Дирекции Зимней универсиады-2019: здесь работают прекрасные специалисты, организаторы, спортивные менеджеры, высококвалифицированные тренеры и судьи – это большое нематериальное наследие игр.

‑ Приедете на следующие тестовые соревнования в декабре?

‑ Я еще не знаю свой дальнейший график, поэтому не могу точно сказать, я это буду или кто-то другой. Но обязательно кто-то из представителей FISU поучаствует в этих мероприятиях, чтобы получить обратную связь от Дирекции Студенческих игр. Ведь это возможность отшлифовать мельчайшие нюансы подготовки, чтобы к началу Зимней универсиады-2019 все было безупречно.

‑ На какие детали Дирекции Студенческих игр надо обратить внимание, когда испытывается сразу несколько объектов?

‑ Всегда есть на что обратить внимание. По строительству вопросов нет, тут точно все будет хорошо, мы очень довольны. Совет такой: вся команда мероприятия должна работать вместе, как один механизм. Чтобы каждый человек знал и понимал причастность к общему делу. Участники приезжают сюда не только наслаждаться красотой и гостеприимством Красноярска, главное – они должны показать отличные спортивные результаты.

‑ Вы не впервые приезжаете в Красноярск, замечаете ли изменения в городе?

‑ Да, я, например, уже много раз проехался по новой дорожной развязке в районе Четвертого моста, мне очень понравилось. Мост красиво освещен ночью, это наследие для города. Замечательно, что мост соединяет один берег с другим – это очень важно для сокращения пути между Фанпарком "Бобровый лог", "Платинум Ареной Красноярск" и левым берегом. Ведь там будут проходить самые крупные мероприятия Зимней универсиады-2019: открытие и закрытие Студенческих игр, соревнования по фигурному катанию, горным лыжам. Очень важно, чтобы логистика между объектами была удобной.

‑ У нас началась настоящая сибирская зима. Как считаете, не испугает ли мороз иностранных участников?

‑ Да, у вас еще и перепады температур суровые: позавчера было +4 градуса, а сегодня уже ‑23. Думаю, спортсмены к этому подготовлены. Они знают, что это Сибирь, что это настоящая зима, "REAL WINTER". Мы говорим им заранее, чтобы тепло одевались и не замерзли. Думаю, ваша культурная программа их согреет, и они себя будут чувствовать здесь как дома. Уверен, они не захотят от вас уезжать, потому что в Красноярске очень теплые и гостеприимные люди.

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