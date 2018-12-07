Россиянин пополнил Зал Cлавы самых известных PR-специалистов мира

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. 5 декабря 2018 года на торжественном гала-ужине в отеле The Landmark, Лондон, в рамках ICCO Global Awards (18+) генеральный директор SPN Communications Андрей Баранников стал первым россиянином, вошедшим в престижный Зал Славы ICCO. Он существует уже шестнадцать лет и за это время его членами стали 35 самых известных в мире специалистов в области Public Relations: Гарольд Берсон, Дэниел Эдельман, Кристофер Грэйвс, Пол Холмс, Джон Сандерс, Дэвид Галлахер и другие.

Андрей Баранников около 20 лет возглавляет одно из крупнейших в Восточной Европе коммуникационных агентств SPN Communications. Кроме того, на протяжении 18 лет он организовывает Baltic Weekend – крупнейший коммуникационный форум в Европе. Под его началом на протяжении шести лет компания входит в тройку лидеров Рейтинга коммуникационных агентств России.

Зал Славы ICCO был открыт в 2003 году в рамках ICCO Global Summit в Берлине. До 2018 года членами клуба становились профессионалы из Великобритании, США, Индии, Германии и других стран мира. Каждый из них вошел в Зал Славы благодаря значительному вкладу в развитие коммуникационной индустрии и международных стандартов отрасли, внес новые идеи и оказал влияние на рост рынка.

"Я очень рад присоединиться к такому фантастическому составу PR-специалистов мира, среди которых есть Гарольд Берсон и Дэниел Эдельман. Это большое достижение для всей российской коммуникационной индустрии, которая успешно развивается последние 25 лет. Для меня это большая честь быть первым россиянином, вступившим в Зал Славы ICCO. Спасибо всем, кто номинировал меня, и огромное спасибо нашим клиентам и команде SPN Communications. Без их поддержки я бы не смог достигнуть такого успеха", - отметил Андрей Баранников.