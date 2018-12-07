Эксперт: архитектура должна менять внутреннюю структуру человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Архитектура должна трансформировать пространство вокруг и внутри человека. Таким мнением поделился в интервью ТАСС руководитель архитектурного бюро ASADOV Андрей Асадов в ходе проходящего в Екатеринбурге международного конгресса и выставки 100+ Forum Russia.

"Будучи архитектором во втором поколении и на основе почти 30-летнего опыта работы нашего бюро, мы в первую очередь развиваем идеи, трансформирующие пространство вокруг и внутри человека. В сооружении объектов с важными социальными функциями – детский сад, школа, больница, культурный или спортивный центр, торговый комплекс и даже аэропорт - это должно доминировать. Пространство, в которое там попадает человек, должно его менять. Особенно это важно в медицинских сооружениях, где задачей архитектора становится создать пространство с оздоровительным эффектом", - рассказал Асадов.

Эксперт привел пример одного из недавних знаковых проектов бюро в Международном медицинском кластере в Сколково. "Там был реализован первый объект. Уже попав впервые внутрь завершенного здания в инновационном городе, мы эти принципы ощутили. Там работает "здоровая архитектура" - светлое, легкое, оживляющее пространство, в котором оздоровляешься. Такой медицинский центр как квинтэссенция должен быть ретранслирован в любых объектах и функциях", - отметил руководитель архитектурного бюро ASADOV.

Другая знаковая идея бюро реализуется для жилья комфорт-класса в рамках реновации – это "Неспальный район" в Головинском районе столицы. Проект стал междисциплинарным - в одной команде с архитекторами работали инженеры, экологи, экономисты. Наряду с изменением архитектуры объекта проект предусматривает формирование полноценной и самодостаточной социальной, коммуникативной и развивающей инфраструктуры в рамках квартальной застройки, которая будет актуальна многие десятилетия, отметил Андрей Асадов.

100+ Forum Russia - международный конгресс и выставка (18+), посвященные проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации высотных и уникальных сооружений. Целью мероприятия является продвижение отечественных компаний, обладающих уникальными высотными компетенциями.