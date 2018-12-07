Эстафета огня Зимней универсиады-2019 пройдет в Новосибирске

Красноярск, 7 декабря 2018 г. 11 декабря 2018 года Новосибирск принимает Эстафету огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года (0+). Особенность этапа заключается в том, что маршрут эстафеты состоит из двух частей. Факелоносцы побывают на центральных улицах города на левом и правом берегах реки Обь. Общая протяженность маршрута в Новосибирске – 2600 м.

За день до проведения эстафеты, 10 декабря, в первом корпусе Новосибирского государственного технического университета пройдут предстартовые мероприятия: встреча огня Зимней универсиады-2019, фотосессия для студентов с атрибутами эстафеты, талисманом Студенческих игр U-Лайкой и настоящими сибирскими лайками. Торжественную встречу огня в 13:00 откроет выступление команды НГТУ по чирлидингу. Затем заместитель руководителя Дирекции Зимней универсиады 2019 года Стелла Алексеева передаст колбу с огнем Студенческих игр ректору НГТУ Анатолию Батаеву. Почетными гостями мероприятия станут олимпийская чемпионка по баскетболу, президент клуба "Динамо" Ирина Минх и бронзовый призер Олимпийских игр по сноуборду, Посол Зимней универсиады-2019 Алена Заварзина.

11 декабря факелоносцы стартуют в 12:45 на площадке у второго корпуса НГТУ. Первым пронесет огонь Студенческих игр по Новосибирску победитель Летней универсиады-2015 по легкой атлетике Игорь Максимов.

Участники эстафеты пробегут до сноуборд-парка "Горский". Сноубордистка Алена Заварзина спустится по одной из трасс с огнем Студенческих игр, эстафету от нее примет многократный победитель и призер всероссийских соревнований по лыжным гонкам Дмитрий Сальников. Затем в 13:45 (время может меняться) участники второй части маршрута стартуют от Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета.

Огонь Зимней универсиады-2019 по улицам города пронесут 20 факелоносцев, среди которых призер этапов Кубка мира по плаванию, чемпион мира среди военнослужащих, президент Федерации плавания Новосибирской области Сергей Герасимов, Председатель Сибирского банка ПАО "Сбербанк" Татьяна Галкина, руководитель группы торговых представителей компании Coca-Cola HBC Россия Денис Михренин, директор представительства компании FORWARD в Новосибирске Лариса Молеганова.

Завершится Эстафета огня Студенческих игр на площади Пименова в 14:00, где во время финального праздника состоится зажжение городской чаши огня.

Кроме того, в рамках альтернативной социальной эстафеты факел Зимней универсиады-2019 посетит соревнования по бегу на снегоступах, организованные по инициативе системы Coca-Cola в России в партнерстве со Специальной Олимпиадой России. У атлетов с особенностями развития будет возможность сфотографироваться с факелом. Альтернативная социальная эстафета факела реализуется в рамках повестки системы Coca-Cola в России по развитию инклюзивного общества в партнерстве со Специальной Олимпиадой России и другими организациями, работающими в данной сфере.

Из Новосибирска огонь Зимней универсиады-2019 доставят в Томск, где 15 декабря пройдет следующий этап эстафеты.

Дополнительная информация для СМИ:

Анна Алексеева, информационный отдел Департамента Эстафеты огня Зимней универсиады-2019, тел. +79293582019.

Программа для СМИ:

10 декабря, понедельник

13:00 – встреча огня Зимней универсиады-2019 в НГТУ (первый корпус НГТУ, ул. Карла Маркса, 20).

11 декабря, вторник

11:30 – 12:45 – церемония встречи огня Зимней универсиады-2019 (площадка перед вторым корпусом НГТУ, ул. Карла Маркса, 20);

12:45 – старт бегового этапа;

Остановки на маршруте (время указано примерное, возможны изменения):

12:20 – 13.25 – развлекательная программа для жителей города в сноуборд-парке "Горский", продолжение эстафеты, а затем переезд с левого берега на правый;

13:10 – 14.00 – развлекательная программа для жителей города на площадке Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета, продолжение эстафеты (ул. Ленинградская, 113);

14:00 – 15:30 – развлекательная программа для жителей города, зажжение городской чаши огня, концерт (площадь Пименова).

Контакт для работы СМИ на этапе Эстафеты огня в Новосибирске:

Мария Тришина, +79241142019.

Эстафета огня Студенческих игр стартовала 20 сентября в итальянском Турине, где прошла торжественная церемония зажжения огня Зимней универсиады-2019. В рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алма-Аты (Казахстан) и Харбина (КНР). На территории России огонь Студенческих игр уже побывал в Москве, Калининграде, Симферополе, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Грозном, Санкт-Петербурге, Архангельске, Казани, Екатеринбурге, Владивостоке и Иркутске. В Новосибирск огонь Зимней универсиады-2019 доставят из Барнаула, где эстафета пройдет 8 декабря. Всего в маршруте федерального этапа Эстафеты огня 30 крупных городов страны. Завершится путешествие огня Зимней универсиады-2019 1 марта 2019 года в Красноярске.

Эстафета огня Зимней универсиады-2019 проводится при поддержке горно-металлургической компании "Норникель" и Siberian Wellness (Международной Корпорации "Сибирское здоровье").

"Норникель" (ПАО "ГМК "Норильский никель") — лидер мировой горно-металлургической промышленности, крупнейший в мире производитель высокосортного никеля и палладия. "Норникель" давно и всесторонне поддерживает российский спорт. Компания является Генеральным партнером XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске, Федерации хоккея России, партнером Международной федерации студенческого спорта (FISU), Олимпийского комитета России и Олимпийской команды России, сборной России по футболу и Российского футбольного союза, Ассоциации мини-футбола России и общероссийского проекта "Мини-футбол в школу – Регион Заполярье", Ночной хоккейной лиги и Лиги легенд мирового хоккея, Федерации керлинга России и международного турнира Arctic Curling Cup в Дудинке. Кроме того, "Норникель" владеет профессиональным баскетбольным клубом ЦСКА и мини- футбольным клубом "Норильский никель".

Siberian Wellness/Международная Корпорация "Сибирское здоровье" – официальный спонсор XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске в категории "Обогащенные продукты питания". Siberian Wellness 22 года производит инновационные продукты для спорта, красоты и здоровья. В 65 странах мира знают натуральные витаминные комплексы и спортивное питание Siberian Wellness – экологически чистые и натуральные решения из самого сердца Сибири! Почетные амбассадоры Корпорации заслужили право нести факел Зимней универсиады-2019 на этапах Эстафеты огня в разных городах страны.