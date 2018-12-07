Эксперт: доступность технологий проектирования в архитектуре имеет оборотную сторону

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Доступность и изобилие технологий проектирования в архитектуре имеет оборотную сторону. Такое мнение в интервью ТАСС выразил в ходе Международного конгресса и выставки 100+ Forum Russia профессор психологии университета Ватерлоо (Канада) Эллард Колин.

"С профессиональной точки зрения для меня наиболее интересны вопросы, обсуждающие то, как сделать городскую среду удобной и комфортной для проживания людей. Последнее время с современными достижениями техники и технологий задача проектирования стала решаться гораздо легче, чем раньше. Получается так, что люди много и хорошо проектируют, но мало задумываются о комфорте и устойчивом развитии городской среды. Все эти вопросы, которым, на мой взгляд, в современной строительной и архитектурной практике уделяется недостаточное внимание, для меня наиболее интересны, потому что они находятся на стыке многих дисциплин и знаний", - сказал он.

Профессор убежден, что нельзя говорить об однозначно негативной роли высотного строительства в огромных жилых комплексах. "Проблема сейчас заключается в то, что в 50-60-х годах прошлого века, когда начали строить такого рода многоквартирные здания, очень мало внимания уделялось психологическим аспектам воздействия на жильцов. Это абсолютно не безнадежный случай. Можно сделать многоквартирное жилое строительство таким, чтобы оно не оказывало негативного воздействия на своих жильцов. Просто этому необходимо уделять должное внимание", - рассказал эксперт.

Говоря о традиции западной архитектуры по сохранению исторических и природных объектов, собеседник отметил, что многие проблемы в этой сфере продолжают оставаться нерешенными. "Однозначно необходимо внимательно относиться к этим вещам. Но и необходимо искать золотую середину между стремлением сохранить историческое наследие, которое придает уникальный дух и способствует любви жителей к своему городу. В то же время надо оценивать изменяющиеся потребности, одни здания должны приходить на смену другим. Необходим баланс в таких решениях, надо учитывать обе стороны медали, и стараться найти золотую середину", - считает профессор.

100+ Forum Russia - международный конгресс и выставка (18+), посвященные проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации высотных и уникальных сооружений. Целью мероприятия является продвижение отечественных компаний, обладающих уникальными высотными компетенциями.