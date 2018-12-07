Bill Laurance выступит на вечеринке "Партия" от создателей фестиваля Chess & Jazz

Москва, 7 декабря 2018 г. 13 декабря в Центральном доме шахматиста имени Михаила Ботвинника стартует серия интеллектуальных вечеринок "Партия" (16+) от создателей фестиваля "Chess & Jazz".

"Партия" - это серия вечеринок, предваряющих летний фестиваля "Chess&Jazz". Первый "Chess&Jazz" прошел этим летом в Москве и заявил новый формат летнего опен-эйра. На одной площадке гостям предлагалось не просто послушать отличную музыку (хедлайнерами были соул-тяжеловес Сило Грин и группа великолепного фанк-кудесника Кори Хенри), но и давалась возможность пройти сеанс интеллектуальной гимнастики.

Теперь создатели фестиваля расширяют поле деятельности и начинают готовить публику к летнему празднику уже зимой — в полном соответствии с русской пословицей про сани и телегу. "Партия" —это серия шахматно-джазовых турниров. Для организаторов уже само название "Партия" несет многоуровневую смысловую нагрузку. Это и шахматная партия, и джазовая партия, объединение людей по интересам и, конечно, вечеринка.

13 декабря в резиденции шахматной федерации РШФ на Гоголевском бульваре пройдет первая вечеринка в серии. Начнется все с экскурсии по музею шахмат, куда звездных гостей мероприятия привезут на автомобилях Porsche, а продолжится турниром, в котором примут участие команды Deep Fried Friends, Esthetic Joys, Импресарио, Denis Simachev Bar, института "Стрелка", бюро Visionar, МШУ "Сколково", радио "Серебряный Дождь", Outlaw, Kataev2024.

Состязания пройдут в формате коротких десятиминутных матчей два на два. Весь турнир в общей сложности должен занять порядка сорока минут. Следом за соревнованиями начнется концерт трехкратного лауреата премии "Грэмми" и одного из основателей выдающейся фьюжн-группы Snarky Puppy Билла Лоранса. Несмотря на то, что хедлайнер вечера будет выступать в одиночку, заскучать не получится — в своих выступлениях Билл использует множество электроакустических, а всякому, кто хоть раз слышал или видел его в составе Snarky Puppy дополнительные рекомендации не требуются.

В рамках "Партии" для гостей будет оборудована специальная гостиная от музыкального партнера - бренда Harman Kardon, который объединяет в себе бескомпромиссный звук и лаконичный дизайн. Там они смогут послушать лекцию по истории джаза, а в соседнем пространстве гости насладятся музыкой, воспроизведенной при помощи акустической системы Harman Kardon Onyx Studio 5.

Несмотря на то, что "Партия" позиционируется как закрытое мероприятие, в продажу запущена ограниченная партия билетов. Приглашения будут выполнены в виде партийных билетов.Гранд-финал турнира пройдет летом на фестивале "Chess & Jazz".