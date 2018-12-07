В рамках фестиваля "Дни Дальнего Востока в Москве" стартовал конкурс "Хочу на Камчатку"

Москва, 7 декабря 2018 г. Ключевым мероприятием "Дней Дальнего Востока в Москве" (16+) станет молодежный фестиваль, который пройдет с 13 по 15 декабря в павильонах "Экспоцентра" на Красной Пресне. Гости фестиваля узнают все об уникальном регионе, возможностях бизнеса и туризма, попробуют деликатесы, насладятся концертом музыкальных групп Дальнего Востока, а также Антона Беляева и Therr Maitz, группы Моя Мишель.

В рамках фестиваля пройдет конкурс для всех желающих, главным призом которого станет возможность выиграть тур на двоих на Камчатку – таинственный и манящий край!

Искупаться в горячих источниках, полетать на вертолете над вулканами и озерами, подняться в горы, посмотреть на дикую природу и ее обитателей - тур станет лучшим подарком для себя любимого, как раз под Новый год!

Для участия в конкурсе необходимо выложить любое фото в социальной сети ВК, FB или Instagram с подписью "Участвую в конкурсе "Хочу на Камчатку"! и хештегом #ddvchallenge

Пройти квест на фестивале "Дни Дальнего Востока в Москве", ЦВК "Экспоцентр", 7 павильон, с 13 по 15 декабря с 10:00 до 20:00 и ждать результатов!

Подробности по ссылке: http://ddvchallenge.ru/