Участниками совместного "Бизнес-класса" Сбербанка и Google стали 400 тыс. жителей России

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Около 400 тыс. человек в различных регионах России приняли участие в обучающем онлайн-проекте "Бизнес-класс" для начинающих и действующих предпринимателей, организованном Сбербанком России и компаниейGoogle, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

"400 тыс. человек по всей России приняли участие в "Бизнес-классе" - программе развития предпринимательских навыков от Сбербанка и Google. Среди участников программы – действующие предприниматели и те, кто только планирует открыть бизнес", - сообщили в Сбербанке.

В пресс-службе подчеркнули, что проект "Бизнес-класс", стартовавший в апреле 2016 года, доступен для всех желающих. Сдавшие итоговый тест получают электронный сертификат. "Это бесплатная федеральная программа от Сбербанка и Google для представителей микро- и малого предпринимательства, которые с ее помощью могут вывести существующее дело на новый уровень или открыть компанию с нуля", - рассказали в Сбербанке.

Действующие и начинающие бизнесмены разделены по двум направлениям: "Хочу развить свой бизнес" и "Хочу начать свое дело", от учащихся требуется доступ в интернет и 1-3 свободных часа в неделю. В программе несколько модулей: маркетинг и продажи, моделирование, исследование рынка, финансы, продвижение и стратегия развития, юридические аспекты, управление персоналом. Больше всего участников – из Москвы, Татарстана, Свердловской области, Петербурга и Краснодарского края. Начинающих бизнесменов в проекте около 68%, мужчин и женщин примерно одинаково.

"Одной из своих задач Сбербанк видит повышение уровня предпринимательской грамотности в стране. Ни для кого не секрет, что зачастую малые предприятия закрываются, проработав совсем короткое время, потому что его основателю или владельцу не хватило элементарных знаний, квалификации, какого-то предпринимательского опыта. Наш совместный проект с Google помогает эти пробелы в образовании заполнить, причем программа "Бизнес-класса" рассчитана как на начинающих бизнесменов, так и на более опытных коллег", - цитируют в пресс-службе зампреда правления Сбербанка Анатолия Попова.

"93% обученных в "Бизнес-классе" довольны результатами обучения. 52% предпринимателей улучшили свои бизнес-показатели (рост прибыли, выручки, количества клиентов), каждый десятый из тех, кто только начинает свой путь в бизнесе, уже открыл собственное дело. Обороты компаний тех предпринимателей, которые прошли обучение в "Бизнес-классе", на 20% выше. 7% новичков устроились на новую работу или получили повышение благодаря обучению в программе", - сообщили в Сбербанке со ссылкой на французскую компанию Ipsos, специализирующуюся на исследованиях мировых рынков.