ТАСС, 7 декабря. Самый большой на Урале новогодний парк развлечений – Супер-Елка – откроется в "Екатеринбург-ЭКСПО" 22 декабря, сообщают организаторы. Жителей и гостей Екатеринбурга ждут крытый парк аттракционов площадью 30 тыс. кв. м, ледяные горки, каток, подарки для всех посетителей от партнера проекта бренда BY (Baba Yaga), детские шоу и новогодний спектакль. Организаторы обещают яркое захватывающее зрелище, сложные фантазийные костюмы и битву Деда Мороза с Кощеем в финале. В этом году главными героями Супер-Елки станут персонажи русских сказок: Баба Яга, Серый Волк и Иван Царевич.



"Мы очень постарались с командой и создали новогодний город, где можно окунуться в сказку. Большие площади ЭКСПО позволили нам соединить множество развлечений в одном месте и учесть интересы детей всех возрастов. На площадке будут работать более 50 аттракционов. Зрители, помимо спектаклей, смогут увидеть шоу мыльных пузырей, шоу фонтанов и шоу собачек, поиграть в лазертаг", - сказал руководитель департамента собственных проектов Екатеринбург-ЭКСПО Леонид Скобелин.



Традиционно вход на Супер-Елку будет бесплатным, и каждый сможет поиграть с огромными ростовыми куклами Бабы Яги и поводить хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой, рассказали организаторы. Также для посетителей будут доступны красочные новогодние и сказочные фотозоны. Для посещения аттракционов можно приобрести безлимитный билет за 990 рублей. Он позволяет целый день кататься на всех каруселях и прыгать на всех батутах новогоднего парка.



По словам Скобелина, по опыту прошлых лет, среднее время, которое посетители проводят на Супер-Елке, оставляет от 5 до 7 часов.



"Разнообразная программа позволяет комфортно планировать семейный выход на мероприятие и выбирать интересные для себя активности. Спектакли будут проходить несколько раз в день", - сообщают в оргкомитете.



В этом году организаторы ввели новшество – в программе Супер-Елки появился кукольный спектакль для малышей. Гости смогут выбрать одно из двух представлений - кукольный театр для маленьких зрителей до 3-5 лет про Машу и медведя или 3D спектакль режиссера и сценариста Александра Блинова для детей постарше, с анимацией и спецэффектами. "Частично действие будет проходить на сцене, частично – на экране, как в кино", - рассказали организаторы.



"В прошлом году мы летали в будущее, в иные галактики. В этом году перенесемся в прошлое - к Ивану Царевичу, Серому Волку и Бабе Яге. Это будет настоящий заряд сказочной мощи. Сегодня мы завершаем работу над визуальным контентом, который будет продолжением сценического действия. Особого внимания стоят костюмы персонажей – они необычные, фантазийные и будут интересны взрослым и детям. Сюжет закрученный, будем переживать за героев до последней минуты, будет много музыки, и даже почитаем рэп", - рассказал Александр Блинов.



Традиционно на Супер-Елку с 22 декабря организован бесплатный трансфер – от площади 1905 года в центре Екатеринбурга и от станции метро "Ботаническая".



"Время бэтменов и халков прошло, - заявила главная героиня праздника Баба Яга. - Сегодня я задаю тренды. Приеду со своими рыжими котами, буду ездить в ступе. Всем будет весело! И если современные дети забыли супер-героев русских сказок и былин, то самое время их вспомнить".



Супер-Елка будет работать до 8 января 2019 года.