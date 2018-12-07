Эксперт: перенести опыт реновации жилья в Москве на другие города невозможно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Перенести опыт Москвы в реновации жилья на Екатеринбург и другие регионы России невозможно. Таким мнением поделился в интервью ТАСС президент РААСН, гендиректор АО "НИЦ "Строительство" Александр Кузьмин на 100+ Forum Russia.

"В Госдуме рассматривается вопрос о реновации жилья по России, но я считаю, что перенести опыт Москвы на Екатеринбург просто невозможно. Москва находится в особых условиях постоянного роста численности населения, и приходится решать проблемы так, как их можно решать только в столице – повышая плотность застройки, причем настолько, что слово "реновация", согласно толковому словарю означающая улучшение, реконструкцию, здесь не подходит. Получающиеся новые крупные жилые массивы к этому слову никакого отношения не имеют", - рассказал он, добавив, что у каждого города свои уникальные проблемы. "Надо смотреть конкретные социальные условия той или иной территории, и только после этого принимать или не принимать решение по реновации жилья", - отметил эксперт.

Александр Кузьмин выразил недоумение по поводу того, почему так невзлюбили пятиэтажки, которые стали в первую очередь объектами реновации. "Почему все мы так не любим пятиэтажку? Это очень неплохая масштабная застройка, которая зависит от того, кто в ней живет. Например, холостяку в "двушке" даже с маленькой кухней в пятиэтажке будет вполне комфортно", - считает эксперт.

Говоря о сохранении баланса между современностью и историей в облике городов, собеседник отметил, что историческую застройку в первую очередь должны защищать законы. "Я могу привести пример Москвы. Когда всю зелень столицы мы назвали красивым словом "особо охраняемая природная территория" в ранге закона, то ни одного нарушения не было, потому что с прокуратурой связываться не хочет никто. И вообще, надо просто любить ту территорию, где проектируешь", - считает эксперт.

О форуме

100+ Forum Russia - международный конгресс и выставка (18+), посвященные проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации высотных и уникальных сооружений. Целью мероприятия является продвижение отечественных компаний, обладающих уникальными высотными компетенциями.