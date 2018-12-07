В НИУ "ВШЭ" покажут социальную рекламу, созданную в рамках проекта LIME-акселератор

МОСКВА, 7 декабря. 11 декабря в НИУ ВШЭ состоится презентация итогов проекта LIME-акселератор, запущенного в сентябре. В мероприятии примут участие представители органов власти, менеджеры центральных телеканалов, руководство вуза, а также НКО, для которых была произведена социальная реклама. Творческие группы студентов, создавшие ролики, презентуют идеи сценариев и расскажут о реализации этих идей. Участники обсудят перспективы размещения видеороликов в СМИ, а также дадут прогнозы успешности социальной рекламы, создаваемой в формате таких проектов как LIME-акселератор.

Основной задачей LIME-акселератора было произвести видеоролики социальной рекламы для некоммерческих организаций России. НКО были выбраны на конкурсной основе группами студентов, к каждой из которых был прикреплен режиссер-куратор (профессионал видеоиндустрии или рекламного рынка). Проект был реализован менее чем за три месяца. Студенческим группам вместе с профессионалами удалось создать 5 видеороликов социальной рекламы, которые были позитивно восприняты фокус-группами. В ходе реализации к проекту присоединились независимые производители видеоконтента, которые сами выбрали из присланных заявок НКО брифы и создали видеоролики под брендом LIME-акселератор.

Ролики в рамках проекта были созданы для следующих НКО: Центр интегрального развития человека "Эпоха водолея" (г. Оренбург), Общественная организация "Пенсионеры-онлайн" (Новосибирск), Фонд помощи животным "Лапа дружбы" (Москва), Благотворительная организация "Журавлик" (Москва), Благотворительный фонд "Добросердие" (Москва), "Большая Байкальская Тропа" (г. Иркутск) и Межрегиональная общественная организация "Мусора.Больше.Нет" (г. Санкт-Петербург).

LIME-акселератор –пилотный проект Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" по производству социальной рекламы для НКО. Он запущен на базе Международного фестиваля социальной рекламы LIME, который успешно проходит уже 9 лет. Организаторы проекта - Факультет коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ совместно с АНО "Лаборатория социальной рекламы".

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