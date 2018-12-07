Эксперт: крупным форумам по архитектуре и строительству нужен больший обмен мнениями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Крупным форумам по архитектуре и строительству в России нужен больший обмен мнениями. Своими соображениями по этой теме в интервью ТАСС на международном конгрессе 100+ Forum Russia поделился Владимир Травуш - академик РААСН, заместитель гендиректора, главный конструктор ЗАО "ГОРПРОЕКТ".

Эксперт отметил, что участвует в пятом форуме. Первый был посвящен в основном высотному строительству, потом к ним добавились и другие проекты, в основном интересные болшепролетные.

"Стоит ли концентрироваться только на высотном строительстве? Думаю, что тенденция развития проектов не только в высоту, но и вширь не так уж и плоха. Но мне кажется, что формат ежегодного проведения форумов – это немного часто. Здесь рассматриваются обычно крупнейшие и нетрадиционные сооружения, которые представляют собой новые подходы как архитектурные, так и конструкторские, инженерные. Таких объектов не так много, поэтому смотры надо проводить один раз в два, а то и в три года, потому что за год мы не успеваем построить новые сооружения с такими свойствами", - считает эксперт.

По его словам, крупнейшие объекты такого рода строятся по несколько лет - недавно завершенный общественно-деловой комплекс "Лахта Центр" в Санкт-Петербурге строился шесть лет. "В ходе его строительства мы поэтапно рассказывали об этом, но при недостаточном числе подобных уникальных объектов в стране форум может начать испытывать дефицит объектов, тем и спикеров", - считает Владимир Травуш.

По его мнению, нужно в первую очередь рассматривать вопросы архитектури и надежности сооружений, это необходимые условия. "Кроме того, мы рассматриваем и ряд специфических вопросов в конструировании, расчетах – безусловно, должны быть и такие секции. Секции сами по себе работают полтора часа. Иногда в течение этого времени рассматривают когда по четыре, а когда по семь докладов. Мне кажется, что докладчику надо давать минут 15 – например, 10 минут на доклад и пять – на вопросы, поскольку важно не только услышать информацию, но и обсудить. Обмен мнениями квалифицированного экспертного сообщества очень важен, потому что на его основании отбираются лучшие решения, которые имеет смысл тиражировать", - констатировал эксперт.

100+ Forum Russia - международный конгресс и выставка (18+), посвященные проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации высотных и уникальных сооружений. Целью мероприятия является продвижение отечественных компаний, обладающих уникальными высотными компетенциями.