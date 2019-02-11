Завод "Электрокабель" в 2018 году выпустил 200 тыс. подстаканников

ТАСС, 11 февраля. Завод "Электрокабель" (входит в "Холдинг Кабельный Альянс" - ООО "ХКА", объединяющий кабельные активы УГМК) в 2018 году выпустил почти 200 тыс. подстаканников. Если составить их друг на друга в один ряд, то получится 22,5 километра, сообщили накануне в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании.

"Это очень хороший результат, поскольку подстаканник не является предметом первой необходимости и в основном приобретается в качестве подарка или атрибута. В прошлом году мы разработали и выпустили 15 новых подстаканников, в том числе к профессиональным праздникам, ЧМ мира по футболу и т.д. Также впервые предложили потребителям литой подстаканник – традиционно эти изделия делали методом штамповки", – отметил начальник отдела продаж товаров народного потребления ООО "ХКА" Владислав Третяк.

Кроме подстаканников, ассортимент продукции, известной потребителю под брендом "Кольчугинский мельхиор", пополнила серия предметов "Охотничий домик". В нее вошли солонки, сахарницы, рюмки, стопки, чашки для чая и кофе, подставки под визитки и нож для резки бумаги. Вся продукция изготовлена из латуни высокого качества и покрыта серебром 999 пробы толщиной 24 микрон.

Особое место в производстве посуды занимает детская серия "DO DO". На сегодняшний день коллекция состоит из посеребренных ложек, вилок, бульонниц и кружек с тактильным изображением персонажей мультфильмов и сказок. Их безопасность для детей подтверждает соответствующий сертификат.

Всего в цехе товаров народного потребления завода "Электрокабель" в прошлом году было выпущено более 120 новых изделий – фактически по два в неделю.

"Человек по ту сторону прилавка становится все более требовательным к качеству продукта и его оригинальности. Поэтому завод находится в постоянном движении, в поисках новых решений, новых оригинальных идей. На этот год у нас запланирован выпуск новых изделий. Мы снова удивим покупателя", – сказал директор АО "ЭКЗ" Владимир Иванов.

О холдинге

ООО "Холдинг Кабельный Альянс" объединяющий кабельные активы УГМК, производит продукцию для атомной промышленности, ТЭК, автомобильной и железнодорожной отраслей, предприятий связи, электроэнергетики и горнорудной промышленности. В ХКА входят три завода - АО "Электрокабель" Кольчугинский завод", АО "Сибкабель" и АО "Уралкабель", а также ПАО "НИКИ г.Томск".

"Холдинг Кабельный Альянс" является участником общественного проекта "Кабель без опасности", объединившего добросовестных участников рынка кабельно-проводниковой продукции (КПП). Использование высококлассного сырья и материалов является одним из условий выпуска безопасной и качественной КПП.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.