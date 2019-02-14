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Дискуссия "Бизнес-ошибки и их последствия" на "Ковалевских чтениях". Фоторепортаж

"Ковалевские чтения" - это ежегодная конференция, которая проводится в Екатеринбурге с 2004 года
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Описание
Панельная дискуссия "Бизнес-ошибки и их последствия: риск или криминал?" в рамках международной научно-практической конференции "Ковалевские чтения" в Екатеринбурге
© Мария Калугина/ТАСС
Начальник Управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы России Андрей Тенишев
© Мария Калугина/ТАСС
Директор дирекции по проблемным активам, блок исполнительного директора ФГУП "Почта России" Константин Колпаков
© Мария Калугина/ТАСС
© Мария Калугина/ТАСС
Вице-президент Российской Гильдии управляющих и девелоперов, Председатель Совета директоров "Корин холдинга" Андрей Бриль
© Мария Калугина/ТАСС
Адвокат-партнер московской коллегии адвокатов "Князев и партнеры" Владимир Китсинг
© Мария Калугина/ТАСС
© Мария Калугина/ТАСС
© Мария Калугина/ТАСС
АдвокатАП Тверской области Алексей Иванов
© Мария Калугина/ТАСС
Завкафедрой уголовного права факультета права Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Геннадий Есаков и вице-президент Адвокатской палаты Москвы, зампредседателя комиссии Совета Федеральной палаты адвокатов РФ по защите прав адвокатов, партнер и соруководитель уголовно-правовой практики коллегии адвокатов "Pen&Paper" Вадим Клювгант
© Мария Калугина/ТАСС
Партнер, адвокат, руководитель антимонопольной практики, руководитель South Korea Desk юридической фирмы ART DE LEX Ярослав Кулик
© Мария Калугина/ТАСС
Заведующий кафедрой уголовного права факультета права Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Геннадий Есаков
© Мария Калугина/ТАСС
© Мария Калугина/ТАСС

Международная научно-практическая конференция "Ковалевские чтения" (18+) в Екатеринбурге продолжилась панельной дискуссией "Бизнес-ошибки и их последствия: риск или криминал?".  

В ходе дискуссии докладчики обсудили проблемы баланса интересов бизнеса и ответственности за бизнес-риск, правовые границы бизнес-риска, кто и как должен оценивать ошибки бизнеса и другие проблемы.

Впервые с 2004 года на "Ковалевских чтениях" выступили прокуроры и судьи
Эксперты Международной научно-практической конференции в Екатеринбурге обсудили судебные ошибки и их источники
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