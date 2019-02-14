Дискуссия "Бизнес-ошибки и их последствия" на "Ковалевских чтениях". Фоторепортаж

Международная научно-практическая конференция "Ковалевские чтения" (18+) в Екатеринбурге продолжилась панельной дискуссией "Бизнес-ошибки и их последствия: риск или криминал?".

В ходе дискуссии докладчики обсудили проблемы баланса интересов бизнеса и ответственности за бизнес-риск, правовые границы бизнес-риска, кто и как должен оценивать ошибки бизнеса и другие проблемы.