Дискуссия "Бизнес-ошибки и их последствия" на "Ковалевских чтениях". Фоторепортаж

Панельная дискуссия "Бизнес-ошибки и их последствия: риск или криминал?" в рамках международной научно-практической конференции "Ковалевские чтения" в Екатеринбурге© Мария Калугина/ТАСС
Начальник Управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы России Андрей Тенишев© Мария Калугина/ТАСС
Директор дирекции по проблемным активам, блок исполнительного директора ФГУП "Почта России" Константин Колпаков© Мария Калугина/ТАСС
Вице-президент Российской Гильдии управляющих и девелоперов, Председатель Совета директоров "Корин холдинга" Андрей Бриль© Мария Калугина/ТАСС
Адвокат-партнер московской коллегии адвокатов "Князев и партнеры" Владимир Китсинг© Мария Калугина/ТАСС
АдвокатАП Тверской области Алексей Иванов© Мария Калугина/ТАСС
Завкафедрой уголовного права факультета права Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Геннадий Есаков и вице-президент Адвокатской палаты Москвы, зампредседателя комиссии Совета Федеральной палаты адвокатов РФ по защите прав адвокатов, партнер и соруководитель уголовно-правовой практики коллегии адвокатов "Pen&Paper" Вадим Клювгант© Мария Калугина/ТАСС
Партнер, адвокат, руководитель антимонопольной практики, руководитель South Korea Desk юридической фирмы ART DE LEX Ярослав Кулик© Мария Калугина/ТАСС
Заведующий кафедрой уголовного права факультета права Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Геннадий Есаков© Мария Калугина/ТАСС