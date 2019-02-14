РМК вложит 115 млрд рублей в разработку Малмыжского месторождения в Хабаровском крае

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Русской медной компании (АО "РМК") Всеволод Левин и губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписали соглашение о сотрудничестве в области развития горнодобывающей отрасли региона. Церемония подписания прошла на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи (6+).

Планируется, что компания инвестирует в проект порядка 115 млрд рублей. Двустороннее соглашение предусматривает развитие сотрудничества по разведке новых месторождений на территории края, а также реализации инвестиционных проектов в сфере добычи и обогащения полезных ископаемых с использованием наилучших доступных технологий и наиболее безопасных для окружающей среды решений.

В свою очередь, губернатор региона Сергей Фургал отметил, что правительство региона намерено оказать "РМК" поддержку в реализации проекта освоения Малмыжского золото-медно-порфирового месторождения. Его освоение станет одним из самых масштабных и высокотехнологичных проектов в мировой горнодобывающей отрасли. Его реализация имеет высокое значение для решения приоритетной государственной задачи по развитию Дальнего Востока России.

"Малмыжское месторождение - одно из крупнейших месторождений меди в России на данный момент. Этот проект может стать одним из самых масштабных в горнодобывающей отрасли в мире. Но для нас важно еще и то, что, когда к нам заходит такой инвестор, он готов не только брать, но и помогать развивать ту территорию, на которой работает. Правительство Хабаровского края открыто для таких проектов", - уточнил глава региона.

Месторождение было открыто в 2006 году. Его балансовые запасы оцениваются в 5,156 млн т меди и 278 т золота. Среднее содержание меди в руде 0,41%, золота – 0,22 г/т. Группа РМК планирует построить на месторождении современный горно-обогатительный комбинат, который будет перерабатывать до 35 млн т руды в год.

"Освоение Малмыжского месторождения станет для нас первым проектом на Дальнем Востоке. За 15 лет работы мы накопили уникальный для нашей страны опыт строительства современных, эффективных и экологически безопасных горнодобывающих предприятий. И мы готовы принести на Дальний Восток наши передовые технологии и экспертизу в области добычи и обогащения полезных ископаемых", - сказал президент РМК Всеволод Левин.