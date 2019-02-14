Панельная дискуссия "Судебные ошибки и их источники" на Ковалевских чтениях. Фоторепортаж

Эксперты XVI Международной научно-практической конференции "Ковалевские чтения" (18+) в Екатеринбурге обсудили судебные ошибки и их источники в ходе панельной дискуссии "Судебные ошибки и их источники: законодатель, стороны или сами судьи?".

Впервые с 2004 года в этом году на конференции выступают судьи и прокуроры, отметили организаторы. Эксперты обсудили вопросы ответственности судьи за ошибки сторон, следствия и экспертов, цену неправосудных приговоров, работоспособность механизмов исправления судебной ошибки, поиски судьями истины в деле и другие проблемы.