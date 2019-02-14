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Панельная дискуссия "Судебные ошибки и их источники" на Ковалевских чтениях. Фоторепортаж

По словам организаторов, впервые с 2004 года на конференции выступают судьи и прокуроры

Эксперты XVI Международной научно-практической конференции "Ковалевские чтения" (18+) в Екатеринбурге обсудили судебные ошибки и их источники в ходе панельной дискуссии "Судебные ошибки и их источники: законодатель, стороны или сами судьи?".

Впервые с 2004 года в этом году на конференции выступают судьи и прокуроры, отметили организаторы. Эксперты обсудили вопросы ответственности судьи за ошибки сторон, следствия и экспертов, цену неправосудных приговоров, работоспособность механизмов исправления судебной ошибки, поиски судьями истины в деле и другие проблемы.

Впервые с 2004 года на "Ковалевских чтениях" выступили прокуроры и судьи
Эксперты Международной научно-практической конференции в Екатеринбурге обсудили судебные ошибки и их источники
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