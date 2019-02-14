Эксперт: не может не беспокоить выкашивание конкурентного поля в бизнесе в России

ТАСС, 14 февраля. Чиновников не может не беспокоить "выкашивание конкурентного поля и уголовные репрессии к предпринимателям". Об этом в интервью ТАСС рассказал начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы РФ Андрей Тенишев по итогам панельной дискуссии "Бизнес-ошибки и их последствия: риск или криминал?" в ходе XVI Международной научно-практической конференции "Ковалевские чтения" в Екатеринбурге.

"По нашему мнению, уголовная ответственность за картели нужна, исходя из того, что конкуренция – конституционная ценность, которую надо не только развивать, но и охранять уголовно-правовыми способами.

Глава 22 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за преступления в сфере экономической деятельности. Необходима серьезная ревизия преступлений, содержащихся в этой главе, с точки зрения общественной опасности. Так, уголовная ответственность за картель наступает в том случае, если доход картеля превысил 50 млн рублей. Мы внесли в правительство РФ законопроект, в котором предлагается удвоить эту сумму до 100 млн.

Между тем, сегодня общая сумма дохода для наступления ответственности за экономическую деятельность составляет 2 млн 250 тыс. рублей. Ежегодно за незаконную предпринимательскую деятельность в суд направляется от 800 до 1 тыс. уголовных дел по всей России. За что судят этих предпринимателей? С точки зрения общественной опасности насколько они опасны? Может, достаточно их подвергнуть административной ответственности? Оштрафовать, обязать исправить нарушение, и пусть дальше работают. А если осудить такого предпринимателя в уголовном порядке, он не вернется в бизнес. У нас выкашивается конкурентное поле, можно говорить об уголовных репрессиях к предпринимателям. Меня, как чиновника ФАС, это не может не беспокоить", - отметил эксперт, добавив, что в то же время дела по картелям – единичные, но приносимый картелями вред совершенно несопоставим со вредом, который причиняют "эти несчастные предприниматели".

"Уголовное преследование должно быть, но давайте направлять его в нужное русло. Уголовно-репрессивные меры надо применять разумно и только на общественно опасные деяния. С нашей точки зрения, нарушения картелей надо разграничивать на административно и уголовно наказуемые. Ключевой раздел – общественная опасность и вина. Уголовному наказанию должны подлежать только те представители бизнеса, которые действовали умышленно", - констатировал Андрей Тенишев.

В ходе дискуссии докладчики обсудили также проблемы баланса интересов бизнеса и ответственности за бизнес-риски, правовые границы бизнес-риска, кто и как должен оценивать ошибки бизнеса и другие проблемы.

Модераторами панельной дискуссии выступили доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного права факультета права НИУ "ВШЭ" Геннадий Есаков и директор дирекции по проблемным активам блока исполнительного директора ФГУП "Почта России" Константин Колпаков.

"Ковалевские чтения" - ежегодная конференция (18+), которая объединяет специалистов в области права, проводится кафедрой уголовного права Уральского государственного юридического университета в Екатеринбурге с 2004 года. За всю историю "Ковалевских чтений" в них приняли участие более 600 спикеров и свыше 2 тыс. ведущих юристов из 20 стран.