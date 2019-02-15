Эксперт: ужесточение ответственности за врачебную ошибку ухудшит качество медпомощи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Ужесточение медицинской ответственности и расширение понятия "врачебная ошибка" ухудшит оказание медицинской помощи и не снизит смертность среди пациентов. Таким мнением поделился с журналистами на XVI международной научно-практической конференции "Ковалевские чтения" в Екатеринбурге первый вице-президент Федеральной палаты адвокатов, президент адвокатской палаты Санкт-Петербурга Евгений Семеняко.

Ранее СК и Национальная медицинская палата подготовили ряд поправок о введении в особенную часть Уголовного кодекса двух новых статей. Предлагается введение статей "Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)", "Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи" и "Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности". Данная инициатива вызвала широкий резонанс среди профессионального сообщества, юристов и политиков.

"Очень тонкий баланс с правом врача на врачебную ошибку и халатностью или профнепригодностью. Если ужесточить наказание за врачебную ошибку, то мы столкнемся с ситуацией, когда врачи будут перестраховываться, отказываться от риска, а любая операция - это риск. <…> Надо повышать требования к доступу к этой деятельности. Надо давать гарантию, что пациент имеет дело с настоящим профессионалом, а не с тем, кто не имеет элементарных навыков", - сказал он.

Как добавил организатор чтений, управляющий партнер адвокатского бюро LOYS Денис Пучков, при поправках и разработке новых законов не должно быть "перегибов". Для этого необходимо выработать стандарты для разработки законов и юридических норм, то есть закрепленные правила, по которым будут разрабатываться документы. С соответствующим предложением юристы намерены после чтений обратиться в Министерство юстиции РФ.

"Ковалевские чтения" - это ежегодная конференция (18+), которая объединяет специалистов в области права, проводится кафедрой уголовного права Уральского государственного юридического университета в Екатеринбурге с 2004 года. В текущем году она проходит с 14 по 15 февраля, в ней принимают участие более 500 экспертов из России, Германии, Италии, Великобритании и других стран.