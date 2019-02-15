Всероссийский творческий конкурс "Спасибо маленькому герою" стартует 21 февраля

МОСКВА, 15 февраля. Прием заявок на Всероссийский творческий конкурс "Спасибо маленькому герою", который проводит фонд Оксаны Федоровой "Спешите делать добро!" в сотрудничестве с Российским движением школьников, РГДБ, Музеем Победы и Почтой России открывается 21 февраля 2019 года.

Конкурс посвящен подвигам детей и подростков во время Великой Отечественно войны и основан на уникальной книге-трилогии "Маленькие герои большой войны", в которой автор-составитель, ветеран, историк, член Союза писателей России Аркадий Никоноров собрал исторические подтвержденные факты детского героизма в годы войны.

Как отметила телеведущая, Мисс Вселенная - 2002, президент фонда "Спешите делать добро!" Оксана Федорова, первый конкурс "Спасибо маленькому герою" проводился в 2018 году и вызвал широкий общественный резонанс. "Мы получили около 3 тыс. конкурсных работ с разных уголков России, и в каждой работе чувствовалось уважение, творческое осмысление такого сложного и трагического явления, как участие детей и подростков в войне, весь тираж трилогии – более 5 тыс. экземпляров мы разослали по школам и библиотекам. Я надеюсь, что благодаря конкурсу школьники откроют для себя новые страницы истории нашей страны, своей семьи, откроют имена истинных героев, благодаря которым была завоевана Великая Победа!" - подчеркнула она.

Конкурс 2019 года проводится по 5 номинациям: "Рисунок", "Литературная работа. Проза", "Литературное творчество. Поэзия" (возрастные группы 7-10, 11-13, 14-17 лет).

В номинации "Видеорепортаж" принимаются как индивидуальные, так и групповые работы (возрастная категория 7-17 лет).

Номинация "Проект Монумента юных защитников Отечества": индивидуальная или групповая работа детей в формате рисунка с описанием, чертежа, эскиза, или макета, созданного с помощью 3D-программы или других способов визуализации. Возраст участников номинации от 10 до 17 лет.

Работы принимаются на сайте www.detigeroi.ru в период с 21 февраля по 8 апреля 2019 года, возраст участников конкурса от 7 до 17 лет. По итогам рассмотрения работ членами Жюри конкурса 18 апреля будет объявлен список победителей, а 25 апреля в Музее Победы на Поклонной горе состоится торжественная церемония награждения победителей и праздничный концерт.

Партнер конкурса – "Почта России" выпустит серию коллекционных почтовых открыток с работами победителей в номинации "Рисунок", и на церемонии награждения в Музее Победы школьники-участники конкурса смогут подписать и отправить открытки ветеранам по всей России.

В рамках конкурса в Российской государственной детской библиотеке при поддержке Российского движения школьников запланированы творческие встречи с ветеранами и членами Жюри конкурса.

О фонде "Спешите делать добро!"

Благотворительный фонд создан в 2009 году Федоровой в целях создания и продвижение культурно-просветительских программ и проектов, направленных на поддержку и популяризацию семейных ценностей, патриотическое и спортивное воспитание, а также оказание адресной помощи детям со сложными заболеваниями. Программы фонда: "Культура и просвещение", "Будь в форме", "Я хочу помочь". Фонд находится в Москве, не имеет филиалов и отделений. http://fedorovafond.ru

О проекте "Маленькие герои большой войны"

Культурно-просветительский проект, направленный на сохранение исторический памяти о подвигах детей во время Великой отечественной войны и патриотическое воспитание молодежи. В рамках проекта в 2015-2016 годах выпущена книга-трилогия "Маленькие герои большой войны", в 2018 году проект реализован с использованием гранта Фонда Президентских грантов: проведен первый Всероссийский онлайн урок мужества с участием ветеранов-героев книги-трилогии, к которому присоединились 1 283 школы со всей России, проведен первый Всероссийский конкурс "Спасибо маленькому герою", а также высажено более 130 аллей памяти детей-героев в разных городах России, проект охватил 43 региона.

Официальный сайт проект http://detigeroi.ru/

Пресс-служба БФ "Спешите делать добро!"

Александра Александрова

fond@fedorovafond.ru

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Татьяна Иванова, 8-926-155-21-82, Pr@fedorovafond.ru