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Всероссийский творческий конкурс "Спасибо маленькому герою" стартует 21 февраля

Конкурс основан на книге-трилогии "Маленькие герои большой войны" ветерана, историка, члена Союза писателей России Аркадия Никонорова

МОСКВА, 15 февраля. Прием заявок на Всероссийский творческий конкурс "Спасибо маленькому герою", который проводит фонд Оксаны Федоровой "Спешите делать добро!" в сотрудничестве с Российским движением школьников, РГДБ, Музеем Победы и Почтой России открывается 21 февраля 2019 года.

Конкурс посвящен подвигам детей и подростков во время Великой Отечественно войны и основан на уникальной книге-трилогии "Маленькие герои большой войны", в которой автор-составитель, ветеран, историк, член Союза писателей России Аркадий Никоноров собрал исторические подтвержденные факты детского героизма в годы войны.

Как отметила телеведущая, Мисс Вселенная - 2002, президент фонда "Спешите делать добро!" Оксана Федорова, первый конкурс "Спасибо маленькому герою" проводился в 2018 году и вызвал широкий общественный резонанс. "Мы получили около 3 тыс. конкурсных работ с разных уголков России, и в каждой работе чувствовалось уважение, творческое осмысление такого сложного и трагического явления, как участие детей и подростков в войне, весь тираж трилогии – более 5 тыс. экземпляров мы разослали по школам и библиотекам. Я надеюсь, что благодаря конкурсу школьники откроют для себя новые страницы истории нашей страны, своей семьи, откроют имена истинных героев, благодаря которым была завоевана Великая Победа!" - подчеркнула она.

Конкурс 2019 года проводится по 5 номинациям: "Рисунок", "Литературная работа. Проза", "Литературное творчество. Поэзия" (возрастные группы 7-10, 11-13, 14-17 лет).

В номинации "Видеорепортаж" принимаются как индивидуальные, так и групповые работы (возрастная категория 7-17 лет).

Номинация "Проект Монумента юных защитников Отечества": индивидуальная или групповая работа детей в формате рисунка с описанием, чертежа, эскиза, или макета, созданного с помощью 3D-программы или других способов визуализации. Возраст участников номинации от 10 до 17 лет.

Работы принимаются на сайте www.detigeroi.ru в период с 21 февраля по 8 апреля 2019 года, возраст участников конкурса от 7 до 17 лет. По итогам рассмотрения работ членами Жюри конкурса 18 апреля будет объявлен список победителей, а 25 апреля в Музее Победы на Поклонной горе состоится торжественная церемония награждения победителей и праздничный концерт.

Партнер конкурса – "Почта России" выпустит серию коллекционных почтовых открыток с работами победителей в номинации "Рисунок", и на церемонии награждения в Музее Победы школьники-участники конкурса смогут подписать и отправить открытки ветеранам по всей России.

В рамках конкурса в Российской государственной детской библиотеке при поддержке Российского движения школьников запланированы творческие встречи с ветеранами и членами Жюри конкурса.

О фонде "Спешите делать добро!"

Благотворительный фонд создан в 2009 году Федоровой в целях создания и продвижение культурно-просветительских программ и проектов, направленных на поддержку и популяризацию семейных ценностей, патриотическое и спортивное воспитание, а также оказание адресной помощи детям со сложными заболеваниями. Программы фонда: "Культура и просвещение", "Будь в форме", "Я хочу помочь". Фонд находится в Москве, не имеет филиалов и отделений. http://fedorovafond.ru

О проекте "Маленькие герои большой войны"

Культурно-просветительский проект, направленный на сохранение исторический памяти о подвигах детей во время Великой отечественной войны и патриотическое воспитание молодежи. В рамках проекта в 2015-2016 годах выпущена книга-трилогия "Маленькие герои большой войны", в 2018 году проект реализован с использованием гранта Фонда Президентских грантов: проведен первый Всероссийский онлайн урок мужества с участием ветеранов-героев книги-трилогии, к которому присоединились 1 283 школы со всей России, проведен первый Всероссийский конкурс "Спасибо маленькому герою", а также высажено более 130 аллей памяти детей-героев в разных городах России, проект охватил 43 региона.

Официальный сайт проект http://detigeroi.ru/

Пресс-служба БФ "Спешите делать добро!"

Александра Александрова

fond@fedorovafond.ru

8(926)247-57-73

Татьяна Иванова, 8-926-155-21-82, Pr@fedorovafond.ru

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