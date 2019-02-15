ГМИИ им. А.С. Пушкина открывает музыкальный сезон 2019 года

МОСКВА, 15 февраля. Тематический цикл "Годы странствий Святослава Рихтера", включающий концертные программы и выставки завершится В 2019 году. Продолжится семейный абонемент для детей и взрослых "Слово. Музыка. Игра", а также возобновится цикл лекций "Легенды исполнительского искусства", дающий возможность услышать уникальные записи из коллекции виниловых пластинок Рихтера. В рамках "Литературно-музыкальной гостиной" состоится представление "Überbrettl. Вечер кабаре".

В 2017 году в Мемориальной квартире С.Т. Рихтера открылся трехлетний концертно-выставочный цикл "Годы странствий Святослава Рихтера", связанный с творческой биографией пианиста. Первый сезон был посвящен музыкальной культуре Франции и Италии (2017), второй – Англии и Америки (2018).

Новый проект знакомит публику с музыкой и искусством Австрии и Германии. Каждая программа уникальна. Специально для Мемориальной квартиры Святослава Рихтера музыканты находят редкие нотные тексты, делают переложения, впервые исполняют современные сочинения и забытые шедевры старых мастеров. Музыкальные вечера сопровождаются рассказом об исторической эпохе, о создании сочинений и о судьбах авторов.

В концертах примут участие известные исполнители — Юрий Мартынов, Людмила Берлинская, Александр Гиндин, Яков Кацнельсон, Петр Лаул, Петр Айду, Екатерина Державина, Алексей Курбатов, Алексей Лундин, Роман Минц, Сергей Полтавский, Рустам Комачков, Марина Катаржнова, Евгений Румянцев, Яна Иванилова, Ксения Вязникова, Артур Ансель, Масайя Танака, ансамбли старинной и современной музыки "Volkonsky Consort", "Сanto Vivo", "МАСМ", "Rusquartet" и другие.

"Программы концертов, вдохновленные гастрольными турами С.Т. Рихтера и его творческими контактами с немецкими и австрийскими музыкантами, объединят редко звучащие и знаковые сочинения эпохи барокко, шедевры "венских классиков" с радикальными экспериментами композиторов "нововенской школы", мастеров контрапункта эпохи Реформации с полифоническими композициями "неоклассиков" XX века, а также с подлинными жемчужинами инструментально-вокальной музыки немецких романтиков и легендами классической венской оперетты. Концерты-портреты австрийских и немецких композиторов будут чередоваться с музыкальными вечерами, посвященными различным жанрам и стилям, традиция и современность предстанут в живом актуальном диалоге", - отметила заведующая отделом музыкальной культуры музея Юлия Де-Клерк.

В ноябре откроется выставка "Годы странствий Святослава Рихтера. Австрия — Германия". Проект опирается на коллекции архивных документов, живописи и графики С.Т. Рихтера, фонды ГМИИ им. А.С. Пушкина, а также собрания других музеев и архивов, в том числе зарубежных. В экспозиции будут представлены редкие материалы: письма художников О. Кокошки и Х. Хартунга, музыкантов Ф. Дискау и Э. Шварцкопф, актрисы М. Дитрих, фотографии и музыкальные рукописи. В состав выставки также войдут изобразительные материалы, связанные со знаменитыми постановками 1920-х—1930-х годов опер австрийских композиторов Ф. Шрекера и Э. Кшенека в России, повлиявших на вкусы молодого музыканта и его интерес к оперному жанру.

Кроме проектов в Мемориальной квартире Святослава Рихтера, отдел музыкальной культуры ГМИИ им. А.С. Пушкина готовит программы, приуроченные к знаковым выставкам 2019 года, а также традиционный XXXIX Международный музыкальный фестиваль "Декабрьские вечера Святослава Рихтера", посвященный английской музыке.

О музее и его отделе музыкальной культуры

Отдел музыкальной культуры ГМИИ им. А.С. Пушкина был создан в 1999 году. Это событие как следствие многолетних дружеских и творческих контактов И.А. Антоновой с великим пианистом С.Т. Рихтером стоит в одном ряду с организацией международного фестиваля "Декабрьские вечера Святослава Рихтера", а также передачей завещанной музею коллекции музыканта и, наконец, созданием Мемориальной квартиры Святослава Рихтера в 1997 году. И.А. Антонова была первой, кто решился осуществить идею синтеза искусств в пространстве музея, отразив таким образом главный вектор развития культуры XX века. Сегодня отдел музыкальной культуры готовит самые разные программы и проекты: научно-исследовательские, просветительские, выставочные и концертные, как в Мемориальной квартире Святослава Рихтера, так и в залах ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина – музейный комплекс, обладающий одним из крупнейших в России художественных собраний зарубежного искусства, хранящий артефакты, созданные мастерами разных эпох – от Древнего Египта и античной Греции до наших дней. Сегодня фонды музея насчитывают около 700 тыс. произведений, в том числе музей владеет одной из самых известных в мире коллекций произведений французских импрессионистов и постимпрессионистов.

Возрастная категория 12+. Пресс-служба ГМИИ им. А.С. Пушкина

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