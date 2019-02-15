JTI в пятый раз получила награду лучшего работодателя в России

МОСКВА/АМСТЕРДАМ, 15 февраля. Международный институт Top Employer Institute (TEI) в пятый раз признал табачную компанию Japan Tobacco International (JTI) лучшим работодателем (Top Employer) за исключительные условия труда и широкие возможности для развития сотрудников.

Компания также в пятый раз сохранила лидирующие позиции в рейтинге лучших работодателей мира Global Top Employer за отличные условия работы для всех 45 тыс. сотрудников JTI в Европе, на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке и Америке. JTI рассматривает Россию как стратегически важный рынок и активно инвестирует в местную экономику, создавая новые рабочие места и определяя тренд для лучших практик в управлении персоналом.

"Признание JTI как лучшего работодателя на протяжении пяти лет подряд доказывает, что в меняющемся мире мы верны своим ценностям. Укрепляя команду, мы придерживаемся самых высоких международных стандартов в области управления талантами, адаптации, обучения и развития сотрудников. С недавним приобретением "Донского табака" команда JTI в России выросла на четверть и сейчас объединяет 5,2 тыс. вовлеченных и талантливых профессионалов. Мы делаем все возможное, чтобы у них были уникальные возможности для карьерного роста и наилучшие условия для комфортной работы, благополучия и личного развития", - сказал генеральный менеджер JTI Россия Дин Гилфиллан.

Институт TEI оценивает условия труда в компаниях по 600 параметрам. В ходе аудита JTI в России в 2019 году эксперты особенно отметили программу управления талантами, открытость общения руководства, разнообразие профессиональных тренингов и возможности для обучения сотрудников английскому языку. Отдельное признание заслужила корпоративная программа вознаграждений с широким набором дополнительных льгот, преференций и достойным уровнем заработной платы.

"Организации, сертифицированные в 2019 году, демонстрируют исключительные условия для сотрудников и способствуют их развитию, ставя людей на первое место. Эти компании помогают обогатить мир выдающейся преданностью совершенствованию в области управления персоналом, и благодаря этому они признаны предпочтительным работодателем", - сказал глава Top Employer Institute Дэвид Плинк.

О компании JTI

JTI, входящая в состав группы компаний Japan Tobacco, - ведущий международный производитель табачной продукции со штаб-квартирой в Женеве, Швейцария. Компания ведет деятельность в 130 странах мира, в ее офисах работает около 45 тыс. сотрудников.

JTI Россия – крупнейшая компания по объему продаж товаров повседневного спроса в России и лидер российского табачного рынка

JTI – крупнейший инвестор в российскую табачную отрасль: инвестиции компании в экономику России за последние 20 лет превысили $ 4,5 млрд.

На предприятиях и в офисах продаж JTI в России работают более 5,2 тыс. сотрудников.

Об Институте лучших работодателей

Институт лучших работодателей Top Employer Institute проводит международную программу сертификации, выделяя работодателей, создающих превосходные условия для работы сотрудников. Оптимальные условия работы позволяют сотрудникам развивать свои профессиональные и личностные качества. А это, в свою очередь, всегда создает условия для роста и развития самих компаний. Институт лучших работодателей является мировым авторитетом в области сертификации превосходных условий труда сотрудников.

Основанный более 25 лет назад, Институт TEI сертифицировал более 1,5 тыс. организаций в 118 странах. Эти работодатели положительно влияют на жизнь более 6 млн сотрудников по всему миру.