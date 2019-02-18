"Российский учебник" представил цифровую форму учебных пособий томским учителям

ТОМСК, 18 февраля. /ТАСС/. В рамках форума "Педагоги России" представители корпорации "Российский учебник" познакомили педагогов Томской области с новыми возможностями использования цифрового образовательного контента, в центре которого находится электронная форма учебника, а также другие цифровые сервисы для учащихся и учителей, которые помогают без особых усилий и временных затрат достигать планируемых образовательных результатов, делая урок интересным и динамичным.

"Любой начинающий пользователь, будь то ученик или учитель, не встретят затруднений на самом начальном этапе работы с электронной формой учебника издательства благодаря интуитивно понятному интерфейсу и подробной инструкции по применению, которая сопровождает каждый учебник", - сообщила ТАСС методист центра управленческих и информационных технологий корпорации Татьяна Садчикова. "Инновационные продукты издательства - цифровые ресурсы и сервисы корпорации "Российский учебник" отличают простота и удобство в использовании, а также расширение педагогических возможностей за счет широкого ряда разнообразных электронных образовательных ресурсов, позволяющих творческому педагогу без труда выстраивать индивидуальные образовательные траектории, способствующие успешным достижениям каждого учащегося".

Она уточнила, что электронная версия учебника содержит те же образовательные материалы, что и его бумажная версия, однако при этом дополнена различным интерактивным и мультимедийным контентом, который позволяет расширить содержание учебного материала и повысить интерес учеников к обучению. Например, учебник истории включает анимированные карты и 3D-модели, аудио-видео фрагменты и интерактивные изображения, позволяющие в деталях рассмотреть покои царских особ и жилище доисторического человека.

Электронная форма учебника или как его еще называют "цифровая форма" – это не pdf-версия обычного учебника. "Речь идет о принципиально ином качестве учебников, которые обогащены интерактивным, мультимедийным, аудио-, видео- контентом, которые также призваны стать дополнительным инструментом в работе учителя, позволяющим расширить материал печатного учебника и углубиться в него. Все это позволяет сделать процесс обучения более интересным для современных школьников, а для учителя - творчески подойти к ведению учебного процесса, организовать системно-деятельностный подход, индивидуализировать обучение благодаря цифровому контенту в различных форматах" - рассказали представители корпорации.

Двухдневную работу форума сопровождала выставка-продажа, где книготорговый партнер издательства "Лицей-книга" представил педагогам Томской области новинки учебной литературы корпорации "Российский учебник". Все посетители выставки получили необходимые и своевременные консультации по содержанию новых учебников и ряду других вопросов от непосредственных представителей издательства.

"Образовательные результаты и успехи учащегося не должны идти вразрез с его удовлетворенностью и интересами, которые он предъявляет к процессу обучения", - также отметила спикер.