Выставка ирландского фотографа Эндрю Макконнелла откроется в Музее космонавтики

МОСКВА, 18 февраля. С 28 февраля до 31 марта в московском Музее космонавтики впервые в России пройдет выставка известного ирландского фотографа Эндрю Макконнела. В основу выставочного проекта "Возвращение" (Re-entry) легли фотографии, сделанные Эндрю в Казахстане во время приземления и встречи экипажей с Международной космической станции.

"Четыре года назад, когда я впервые оказался в степях Казахстана вместе с командой Госкорпорации "Роскосмос", меня поразила эта земля, где многовековой уклад жизни встречается с высокими технологиями. Живущим в степи казахам удалось сохранить свои традиции, несмотря на неизбежное проникновение современности в их жизнь. Несомненно, что уникальность казахской земли заключается в объединении двух миров, которые сосуществуют в гармонии", – отметил Эндрю Макконнелл.

В фотографиях Эндрю сошлись история жизни потомков кочевых народов, веками живущих на казахской земле и повседневность ракетных стартов и посадок. Казахам, не покидающим свои земли, достаются "фрагменты" космической деятельности, которые входят в их привычный обиход.

"После каждой посадки я ездил по деревням и поселкам. Фотографируя местных жителей и пейзажи, в которых они живут, я понял, что здесь, в степи, сосредоточена история человечества. Здесь наше прошлое и будущее сталкиваются в момент приземления космического корабля. И независимо от того, с какой целью люди сейчас летают в космос, они всегда будут возвращаться в это место", - подчеркнул фотограф.

Эндрю Макконнелл – известный ирландский фотограф, работы которого касаются актуальных проблем современности: В Гане он осветил проблему "электронной" свалки мусора, в Сирии задокументировал кризис беженцев, рассказал о жизни серферов Сектора Газа и многом другом.

Макконнелл - двукратный победитель конкурса "World Press Photo", обладатель четырех наград Национальной ассоциации пресс-фотографов, имеет две награды "Sony World Photography". За освещение конфликта в демократической Республике Конго получил главный приз Международного конкурса гуманитарной фотографии имени Луиса Вальтуэнья.

Партнер выставки: Госкорпорация "Роскосмос".

Выставка пройдет при поддержке Посольства Ирландии в Москве.

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