Вклад передовых атомных технологий в устойчивое развитие обсудят на "Атомэкспо-2019"

МОСКВА, 18 февраля. XI Международный форум "Атомэкспо" (16+), главной темой которого станет вклад передовых атомных технологий в достижение Целей устойчивого развития ООН, состоится в Сочи 15-16 апреля 2019 года.

Форум проводится уже в одиннадцатый раз, за последние годы он трансформировался из мероприятия российской атомной отрасли с участием зарубежных партнеров в глобальное отраслевое дискуссионное мероприятие, площадку для организации которого предоставляет Госкорпорация "Росатом". Деловая программа "Атомэкспо-2019" впервые формируется Международным программным комитетом, в состав которого вошли: генеральный директор Агентства по атомной энергии ОЭСР Уильям Мэгвуд, генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации (WNA) Агнета Ризинг, председатель Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС) Жак Регальдо, бывший генеральный директор АЯЭ ОЭСР Луис Эчаварри и другие.

В рамках "Атомэкспо-2019" планируется обсуждение глобальных вопросов развития безуглеродной энергетики, ответственного подхода к экологии и природным ресурсам, "зеленых" инвестиций, международного партнерства в целях устойчивого развития. В числе ключевых тем круглых столов и панельных дискуссий – неэнергетическое применение ядерных и радиационных технологий в промышленности, науке, медицине и сельском хозяйстве, сохранение знаний, распространение передовых управленческих решений, внедрения цифровых технологий для развития городской инфраструктуры и повышения качества жизни людей. Также в деловой программе запланированы мероприятия международных партнеров форума – МАГАТЭ, АЯЭ ОЭСР, ВАО АЭС и WNA – по актуальным вопросам развития атомной отрасли.

На выставке гости форума смогут ознакомиться с широким спектром применения атомных технологий, в том числе не связанных с энергетикой. Площадь выставочной экспозиции составит более 13 тыс. кв. м.

15 апреля, в день открытия форума состоится вторая церемония награждения лауреатов премии Atomexpo Awards – международной профессиональной награды за выдающиеся заслуги компаний мировой индустрии, внесших значительный вклад в развитие атомной отрасли и использование атомной энергии во благо человечества. Премьера премии состоялась на юбилейном Х форуме "Атомэкспо" в 2018 году.

О форуме

В юбилейном Х форуме "Атомэкспо" в 2018 году приняли участие более 4 тыс. делегатов и гостей из 68 стран (в 2017 году их было 65, в 2016 году – 55 стран). Объем выставочной экспозиции составил более 20 тыс. кв. метров (в 2017 году – 12 тыс. кв. м). Общее количество компаний-участниц форума превысило 600. На полях "Атомэкспо-2018" было заключено 39 соглашений и других документов о сотрудничестве и партнерстве, включая коммерческие соглашения. Оператор мероприятия – ООО "Атомэкспо".

Дополнительную информацию о форуме и условиях участия можно получить на официальном сайте http://2019.atomexpo.ru/ , по тел. +7 (499) 922-89-95, Email: atomexpo@atomexpo.com. Для представителей СМИ, желающих принять участие в "Атомэкспо-2019", открыта онлайн-аккредитация. Регистрационная заявка доступна на сайте https://reg.atomexpo.ru/ru/registration, а правила аккредитации и работы на мероприятии – в разделе "Пресс-центр" http://2019.atomexpo.ru/pages/pravila_akreditacii .