Александр Жуков посетил стенд Югры на площадке Российского инвестиционного форума

ТАСС, 18 февраля. Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ, член Попечительского совета Российской шахматной федерации (РШФ) Александр Жуков посетил стенд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи. Как сообщили в воскресенье в пресс-службе федерации, губернатор региона Наталья Комарова познакомила почетного гостя со спортивным потенциалом автономного округа и рассказала о подготовке к Всемирной шахматной Олимпиаде 2020 года. Александру Жукову продемонстрировали макет спортивного объекта, который планируется возвести в Ханты-Мансийске в рамках подготовки к Олимпиаде.

"Также на стенде Югры Александр Жуков сыграл товарищескую партию с гроссмейстером Яном Непомнящим", - рассказали в РШФ.

По словам президента Федерации шахмат Югры Василия Филипенко, во многом благодаря поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и лично губернатора развитию шахмат в автономном округе уделяется самое пристальное внимание, а Ханты-Мансийск во всем мире признан шахматной столицей, городом, которому доверяют проведение престижных турниров всероссийского и международного масштабов. "В 2020 году в окружном центре состоится Всемирная шахматная Олимпиада. Предстоящее событие стало одной из тем, представленных югорской делегацией на площадке Российского инвестиционного форума, что, в свою очередь, подтверждает высокую заинтересованность всех сторон в проведении мирового турнира на самом достойном уровне" – подчеркнул он.

В 2020 году Ханты-Мансийск примет более 3 тыс. участников соревнований, официальных лиц и гостей. Предварять шахматную олимпиаду (18+) будет Кубок мира по шахматам, который пройдет в Ханты-Мансийске с 9 сентября по 2 октября, традиционно в нем сыграют 128 сильнейших шахматистов из более чем 50 стран мира.