Россия и Франция обсудили проведение Российско-французского бизнес-диалога

МОСКВА, 19 февраля. Встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова с послом Французской Республики в Российской Федерации Сильви Берманн состоялась в рамках Российского инвестиционного форума (6+).

"Форум в Сочи вызвал интерес среди представителей бизнес-сообщества Франции", - отметила Берманн. Около 40 французских компаний принимают участие в мероприятии. Среди них – главы дочерних компаний в России (ООО "Бондюэль-Кубань", ЗАО "Л'ореаль", ООО "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус", ЗАО "Рено Россия", АО "Санофи Россия") и представители головных офисов (компаний SopremaSAS, SUEZGroupeSAS).

На встрече был затронут вопрос проекта форума "Франция – Россия – Евразия" (6+) с участием представителей органов государственной власти, бизнеса, экспертного сообщества и СМИ. "Буду признателен за Вашу оценку актуальности выбранной тематики форума для французской аудитории, а также надеюсь на поддержку посольства в части информирования делового сообщества Франции о мероприятии в период его подготовки", – сказал Антон Кобяков.

В ходе беседы обсуждалось взаимодействие России и Франции в рамках ключевых международных событий, организуемых фондом "Росконгресс". Речь шла, в частности, о возможных форматах участия в предстоящих Международном арктическом форуме "Арктика – территория диалога" (6+) (Санкт-Петербург, 9–10 апреля 2019 года), Петербургском международном экономическом форуме (6+) (Санкт-Петербург, 6–8 июня 2019 года) с организацией национального стенда, Восточном экономическом форуме (6+) (Владивосток, 4–6 сентября 2019 года), Российской энергетической неделе (6+) (Санкт-Петербург, 1–5 октября 2019 года), бизнес-форуме в рамках саммита Россия – Африка (6+) (Сочи, октябрь 2019 года), а также в специальной презентации V Международного арктического форума для послов стран – членов и стран – наблюдателей Арктического совета (18 февраля 2019 года, ЦМТ).

Посол в свою очередь поблагодарила за приглашение на мероприятия, организуемые фондом "Росконгресс". Кобяков и Берманн рассмотрели возможность проведения совместного мероприятия в формате "Российско-французского бизнес-диалога" (6+), которое проходило бы на постоянной основе.

В завершение встречи стороны подтвердили готовность к обсуждению предложений и поддержанию диалога по всем имеющимся направлениям сотрудничества.