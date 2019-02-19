Сотрудники УЭХК удостоены звания "Инженер года России"

ТАСС, 19 февраля. Зал инженерной славы России пополнился пятью именами сотрудников Уральского электрохимического комбината (АО "УЭХК", предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", г. Новоуральск, Свердловская область). Они стали победителями Всероссийского конкурса "Инженер года России – 2018", сообщили во вторник в отделе по связям с общественностью УЭХК.

Ведущий инженер-технолог производственно-технологического отдела Сергей Боц отмечен за большую практическую значимость выполненных опытных и экспериментальных работ, направленных на внедрение в промышленную эксплуатацию нового поколения газовых центрифуг для обогащения урана, повышение эффективности их эксплуатации и надежности в номинации "Атомная энергетика".

Сергей Усков, инженер-технолог цеха промышленного водоснабжения УЭХК одержал победу в номинации "Теплоэнергетика, теплотехнологии, специалист высокой профессиональной квалификации в области холодильной и криогенной техники, тепловых энергоустановок, составляющих комплекс энергообеспечивающих производств для атомной отрасли. Он автор более 50 рационализаторских предложений и ряда научно-технических работ, выполненных в виде расчетно-аналитических документов и направленных на повышение эффективности работы оборудования, разработку энергосберегающих технологических режимов, оптимизацию снабжения энергоресурсами подразделений комбината. "Опыт работы на теплоэнергетическом оборудовании разного типа на знаковых для атомной отрасли предприятиях, профильное образование в базовом институте и сама творческая атмосфера в АО "УЭХК" позволили Сергею Ускову добиться высоких профессиональных результатов", - сказано в сообщении комбината.

В номинации "Химия" победы удостоен Сергей Лутошкин, инженер-исследователь центральной заводской лаборатории, который 34 года успешно решает научно-технические задачи, в номинации "Приборостроение и диагностика" - Владимир Черепанов, заместитель главного прибориста метрологической службы.

Звания Лауреат конкурса "Инженер года" по версии "Инженерное искусство молодых" в номинации "Атомная энергетика" удостоился Константин Ждановских, начальник расчетно-теоретической лаборатории производственно-технологического отдела. Ждановских – постоянный участник научных конкурсов комбината. По его словам, это его внутренняя потребность и профессиональный интерес.

Официальное чествование победителей состоится 21 февраля в Москве.

О конкурсе

По распоряжению правительства Российской Федерации конкурс "Инженер года" проводится российским и международным союзами научных и инженерных общественных организаций ежегодно, начиная с 2000 года, с целью выявления и поддержки лучших инженерных кадров.

Участие инженеров предприятий и организаций в конкурсе является поощрением и стимулом к их профессиональному росту, способствует привлечению талантливой молодежи в сферу высоких технологий, а также повышению престижа отечественной инженерной школы и созданию условий для глобального технологического лидерства страны.

В 2018 году участие в конкурсе предприятий и организаций Госкорпорации "Росатом" было приурочено к Году науки в атомной отрасли.

Конкурс проводится в двух версиях: "Профессиональные инженеры" и "Инженерное искусство молодых". Победителям конкурса присваивается звание лауреата конкурса с вручением диплома, памятной медали, сертификата и знака профессионального инженера России.

В период с 2002 по 2017 годы 31 инженер Уральского электрохимического комбината стал лауреатом, 11 получили звание "Профессиональный инженер России", 10 стали победителями первого тура. Имена лауреатов и участников конкурса, получивших сертификат и знак "Профессиональный инженер", размещены в зале инженерной славы России.

О предприятии

АО "УЭХК" – ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран – была получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России. Система менеджмента АО "УЭХК" соответствует требованиям международных стандартов ИСО 9001, 14001, 50001, OHSAS 18001.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает в себя предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству стабильных изотопов, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 75 энергетических реакторов в 14 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.