"Русский балетный театр" покажет свои классические постановки в Германии

МОСКВА, 19 февраля. "Русский Балетный Театр" Анны Гроголь (Русский национальный балет) выступит с серией балетных спектаклей в немецких городах в феврале-марте 2019 года. Гастроли пройдут в рамках международного культурностях го проекта "Русские сезоны" в Германии.

Европейское турне труппы стартовало в декабре в Шведте показом балета "Щелкунчик". После нескольких концертов в Германии театр выступил в Швеции, Норвегии, Дании и 6 февраля вновь вернулся на немецкие земли. Среди городов, принимающих труппу, – Хамельн, Ганновер, Любек, Киль, Берлин, Дюссельдорф, Пфорцхайм, Бад-Наухайм, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Кельн и многие другие.

2 марта труппа представит в Лейпциге "Лебединое озеро" – знаменитый классический русский балет на музыку П. И. Чайковского, артисты покажут в традиционную четырехактную постановку. "Лебединое озеро" также покажут в Дрездене (4 марта), Вюрцбурге (5 марта), Карлсруэ (6 марта), Фульде (7 марта).

3 марта в Котбусе состоится показ спектакля "Спящая красавица", еще одного шедевра русской балетной школы на музыку Чайковского и либретто Мариуса Петипа.

"Русский Балетный Театр" – проект наследницы известной балетной династии Анны Гроголь-Алексидзе. Он был создан в Москве в 2002 году. Известный Европе как Russian national ballet, театр ежегодно демонстрирует в Европе спектакли классической и современной хореографии: "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Щелкунчик", "Жизель", "Ромео и Джульетта", "Лолита", "Кармен" и другие. Театр стал первым коллективом в мировой истории, показавшим русский балет в странах Восточной Африки.

В составе труппы – выпускники балетных школ России из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Уфы, Новосибирска. Каждый год театр показывает на престижных театральных площадках в России и за рубежом 250 спектаклей, за 17 лет работы им было подготовлено 39 премьерных постановок. В числе зрителей выступлений - первые лица европейских государств, президенты Шри-Ланки, Мальты, премьер-министр Италии, принц Генри Датский, мэр Сан-Франциско.

Европейское турне "Русского Балетного Театра" завершится 23 марта в шведском Гетеборге. В программе тура – 90 выступлений в разных странах.

Основной партнер театра – компания Agenda production, концертное агентство из Берлина.

Программа:

2 марта – спектакль "Лебединое озеро", Лейпциг, Концертный зал Гевандхауз

3 марта – спектакль "Спящая красавица", Котбус, АТИС

4 марта – спектакль "Лебединое озеро", Дрезден, Дворец культуры

5 марта – спектакль "Лебединое озеро", Вюрцбург, Конгресс-центр

6 марта – спектакль "Лебединое озеро", Карлсруэ, Концертный дом

7 марта – спектакль "Лебединое озеро", Фулда, Оранжерея



Возрастная категория 12+.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте: http://russianseasons.org/

Сайт Русского балетного театра: www.balletmoscow.com

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

https://www.facebook.com/russianseasonsingermany2019/ − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK

Контакты для СМИ

media@russianseasons.org