Национальное конгресс-бюро приняло участие в деловой программе форума в Сочи

МОСКВА, 19 февраля. В дни работы Российского инвестиционного форума (6+) Национальное конгресс-бюро подписало соглашения о стратегическом сотрудничестве с представительствами российских регионов. В первый день состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с правительством Саратовской области. 15 февраля 2019 года соглашение было подписано с Министерством экономического развития Новосибирской области. Основная цель соглашений, заключаемых НКБ с региональными органами власти, – развитие потенциала регионов как территорий, благоприятных для инвестиций, центров делового и событийного туризма, а также расширения внешнеэкономических связей.

"Взаимодействие Национального конгресс-бюро с регионами является отправной точкой в разработке и реализации концепции развития и продвижения событийной отрасли и, как результат, привлечения мероприятий по ведущим отраслям с учетом специализации регионов. Совместная работа, направленная на развитие национальной ивент-индустрии, также будет безусловно содействовать повышению инвестиционной привлекательности страны", - отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Ключевым событием участия Национального конгресс-бюро в Российском инвестиционном форуме стало проведение специальной сессии на площадке кейс-зоны – джем-сейшена "Доброе утро, страна!". Презентация "Рейтинга событийного потенциала регионов-2018", неформальная беседа представителей регионов, входящих в топ-10, джем для гостей и розыгрыш призов – в таком новом формате прошла специальная сессия НКБ. Рейтинг и критерии оценки презентовала член Правления НКБ, генеральный директор выставочного научно-исследовательского центра R&C Дарья Островская. Своими ноу-хау и лайфхаками достижения высоких результатов поделились спикеры: директор НАО "Корпорация развития Краснодарского края" Павел Майоров, министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, генеральный директор АО "Корпорация развития Калининградской области" Андрей Толмачев, генеральный директор АО "Корпорация развития Мурманской области" Антон Фёдоров. Модерировал jam-session партнёр компании "Аккорд менеджмент групп"Александр Елисеев.

Тройка лидеров "Рейтинга событийного потенциала регионов-2018" осталась неизменной. Первое место занимает Санкт-Петербург. В 2018 году в городе прошло знаковое мероприятие мирового событийного рынка – 85-й Глобальный конгресс UFI, который собрал более 500 делегатов из 50 стран мира. На втором месте – Екатеринбург. Несмотря на то, что город не примет Экспо-2025, кампания по продвижению заявки положительно сказалась как на международном событийном имидже Екатеринбурга, так и на его инвестиционной привлекательности. На третьем месте – Сочи, город, который успешно сочетает имеющиеся конгрессные и туристические возможности. Казань укрепила свои позиции, поднявшись на четвертое место, а новичком топ-5 рейтинга стал Нижний Новгород.

Уфа, благодаря деятельности Конгресс-бюро Республики Башкортостан, поднялась на шестую строчку рейтинга. Новичками топ-10 рейтинга стали Калининград и Мурманск. Следует отметить, что все города, вошедшие в топ-10 рейтинга в 2018 году, занимают активную позицию в части продвижения на зарубежном и российском рынках. Представители администраций регионов, а также компании событийного и туристического сектора представляют свои регионы на крупнейших специализированных международных и российских мероприятиях. Для комплексного продвижения необходима разработка узнаваемого территориального бренда. В части территориального маркетинга можно выделить работу Краснодарского края, а также Республики Башкортостан, Ростовской области, Самарской области и Ярославской области, которые в 2018 году представили новые бренды регионов.

Традиционно в рейтинге не участвует Москва (и Московская область) в связи с высоким уровнем развития событийной инфраструктуры и показателями по этому направлению.

Что касается мест, которые занимали города в течение 2014–2018 годов, то можно отметить, что ротация в первой пятерке городов происходила незначительная. Только в 2018 году Нижний Новгород вытеснил из топ-5 Краснодар. В первой десятке наибольший темп роста продемонстрировал Калининград, поднявшись с 20 на 8 место. Этому способствовало и проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году, и то, что город активно продвигает свой потенциал на российскую и зарубежную аудиторию. Ослабил позиции Владивосток за счет меньшего по сравнению с вышеуказанными городами количества объектов материально-технической базы.

"Инвестиции государства в развитие туризма несомненно коснутся такого направления, как событийная отрасль. Развитие специальной инфраструктуры, гостинично-отельного комплекса и транспортной доступности, являющихся одними из ключевых для конгрессного направления, при наличии программы продвижения региона и взвешенной политики в области ивент-индустрии позволят отдельным регионам укрепить свои позиции в рейтинге и повысить свою событийную привлекательность, – комментирует директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачёв. – В этой парадигме НКБ является направляющим ориентиром, который позволяет обозначить сильные и слабые стороны регионов, по которым должна вестись работа".

Полные результаты рейтинга размещены на сайте Национального конгресс-бюро www.russiacb.com.

Также участие НКБ в деловой программе Форума включало экспертные выступления в рамках сессий "Экономика гостеприимства: сегодня и завтра" и "Наука и общество: стратегии будущих поколений".

По вопросам взаимодействия со СМИ:

Ольга Червинская,

Руководитель Департамента по коммуникациям и связям с общественностью

Национального конгресс-бюро

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О компаниях

Ассоциация "Национальное конгресс-бюро", созданная при поддержке Правительства Российской Федерации, в декабре 2018 года отметила первый год своей деятельности. За это время были предприняты значительные шаги по консолидации отрасли внутри страны, а также формированию и укреплению на международном рынке имиджа России как конкурентоспособной и перспективной дестинации для проведения международных мероприятий. За первый год деятельности Национальному конгресс-бюро удалось показать значительные результаты – при поддержке НКБ в Россию были привлечены 4 крупных международных мероприятия, общий экономический эффект от проведения которых составит около 5 млрд рублей, а сумма ожидаемых налоговых поступлений в бюджет превысит 550 млн рублей. С момента основания Национального конгресс-бюро Россия под брендом RUSSIA OPEN TO THE WORLD была представлена на четырех крупнейших международных отраслевых выставках, таких как IBTM World 2017 и 2018 годах в Барселоне, IMEX 2018 во Франкфурте и IBTM China 2018 году в Пекине.

Учредителями Ассоциации являются: фонд "Росконгресс" – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий; АО "Российский экспортный центр" – государственный институт поддержки несырьевого экспорта; Международный фонд технологий и инвестиций (International Foundation of Technology and Investment, IFTI) – некоммерческая, негосударственная организация, созданная для поддержки развития науки, культуры, образования и социальной деятельности в России; Выставочный научно-исследовательский центр R&C – единственная в России компания, предоставляющая полный спектр маркетинговых и консалтинговых услуг в событийной индустрии.

Подробная информация на официальном сайте Национального конгресс-бюро: www.russiacb.com