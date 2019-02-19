Инфраструктурный конгресс "Российская неделя ГЧП" пройдет в Москве 23–26 апреля

МОСКВА, 19 февраля. Шестой инфраструктурный конгресс "Российская неделя ГЧП" (6+) пройдет в Москве с 23 по 26 апреля 2019 года. Организаторами мероприятия выступают Национальный Центр ГЧП и фонд "Росконгресс" при участии профильных федеральных министерств и поддержке Торгово-промышленной палаты, "Деловой России" и Агентства стратегических инициатив.

Российская неделя ГЧП – крупнейшее мероприятие России и СНГ, посвященное вопросам привлечения инвестиций для развития инфраструктуры и реализации проектов ГЧП. В этом году в центре внимания – роль внебюджетных инвестиций в реализации национальных проектов, текущий статус магистрального плана и перспективы включения новых инициатив, увеличение роли международных институтов развития в проектах ГЧП в России, внедрение нефинансовых механизмов поддержки, оптимизация процесса подготовки и управления проектами.

"Как отметил на пленарном заседании Российского инвестиционного форума председатель правительства Дмитрий Медведев: одним из направлений работы правительства станет развитие уже действующих инструментов стимулирования инвестиций, включая механизм специальных инвестиционных контрактов, который создает условия для вложения денег в высокотехнологичные сектора. В частности, в новой версии так называемых СПИКов (специнвестконтрактов) в обязательном порядке предусмотрено участие регионов и муниципалитетов. Уверен, что такие меры правительства позволят не только направить инвестиции в нужные сектора экономики, но и сделать институт ГЧП более эффективным и прозрачным как для представителей бизнеса, так и для государственных структур", - сказал советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В рамках конгресса будут презентованы первые сервисы Цифрового банка инфраструктурных проектов "РОСИНФРА", создание которого анонсировали представители ВЭБ и Национального центра ГЧП на Российском инвестиционном форуме (6+) в Сочи. Главная задача цифрового банка – акселерация проектных решений, экспертных компетенций и финансовых механизмов, что поможет субъектам Российской Федерации при подготовке и запуске инфраструктурных проектов на принципах ГЧП.

Впервые в рамках международной повестки на площадке Российской недели ГЧП состоится рабочий семинар "Группы двадцати" (G20) с представителями бизнеса по вопросам развития инфраструктуры.

Традиционно на Российской неделе ГЧП будут представлены результаты рейтинга регионов по уровню развития государственно-частного партнерства. Более 70 субъектов Российской Федерации ежегодно формируют делегации для участия в конгрессе. Общее количество участников Российской недели ГЧП превышает 1500 человек, среди них – представители федеральных и региональных органов власти, руководители банков и коммерческих предприятий, финансовые и юридические консультанты, ведущие российские и зарубежные эксперты в сфере привлечения инвестиций и ГЧП. Освещают мероприятия конгресса около 150 журналистов федеральных и региональных СМИ.

Подробная информация о мероприятии и регистрация доступны на сайте p3week.ru.

Место проведения: "Цифровое деловое пространство", г. Москва, ул. Покровка, д. 47

Контактная информация:

Тел.: +7 (495) 988 7713

Email: info@p3week.ru

Telegram: РОСИНФРА