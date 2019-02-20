Огонь Зимней универсиады-2019 пронесут в Назарово

КРАСНОЯРСК, 20 февраля. Этап Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года (0+) состоится в четверг, 21 февраля в Назарово.

Маршрут состоит из двух этапов. Факелоносцы Студенческих игр стартуют на площади Энергетиков и пробегут до стелы в поселке Бор. Затем бег факелоносцев продолжится в центре города. Финишируют участники эстафеты в парке "Радуга детства", где зажгут городскую чашу огня.

Общая протяженность бегового маршрута в Назарово – 2637 м. Огонь по улицам города пронесут участница двух Всемирных зимних универсиад, сноубордистка Алена Неучесова, представитель благотворительного фонда "Арифметика добра" Сергей Романьков, тренер отделения адаптивного спорта назаровской спортивной школы Дмитрий Осипов, воспитанница школы олимпийского резерва, биатлонистка Елена Качаева, ветеран спорта, мастер спорта СССР по лыжным гонкам Александр Адольф, директор средней общеобразовательной школы №14 Владимир Цветцых и другие факелоносцы.

Завершится Эстафета огня в Назарово праздничным концертом, который пройдет в рамках социально-культурного маршрута "Енисейский экспресс" в городском дворце культуры.

Затем огонь Зимней универсиады-2019 доставят в Железногорск, где 26 февраля пройдет следующий этап эстафеты.

Напомним, Эстафета огня Студенческих игр стартовала 20 сентября в итальянском Турине, где прошла торжественная церемония зажжения огня Зимней универсиады-2019. В рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алма-Аты и Харбина. На территории России огонь Студенческих игр уже побывал в 26 городах. Завершится Эстафета огня 1 марта 2019 года в Красноярске.

Проект проводится при поддержке горно-металлургической компании "Норникель" и Siberian Wellness (Международной Корпорации "Сибирское здоровье"). На всем протяжении маршрута эстафеты огонь Зимней универсиады-2019 охраняют сотрудники Росгвардии.

Программа для СМИ:

21 февраля, четверг

13.50 – 14.00 – церемония встречи огня Зимней универсиады-2019 (площадь КДО "Энергетик", поселок "Бор", ул. Ленина, 4а);

14.00 – старт бегового этапа;

14.40 – финиш бегового этапа, зажжение городской чаши огня (парк "Радуга");

15.00 – концерт, посвященный Эстафете огня (городской дворец культуры, ул. Карла Маркса, 21).

Контакт для работы СМИ на этапах Эстафеты огня в Назарово:

Мария Тришина, информационный отдел Департамента Эстафеты огня Зимней универсиады-2019, +79241142019.

Дополнительная информация для СМИ:

Анна Алексеева, информационный отдел Департамента Эстафеты огня Зимней универсиады-2019, тел. +79293582019.