Обрабатывающая промышленность стала локомотивом роста промпроизводства Тюменской области

ТАСС, 20 февраля. Индекс промышленного производства за январь 2019 года в Тюменской области составил 101,4% к уровню января 2018 года. Об этом сообщают в пресс-службе губернатора со ссылкой на данные регионального департамента экономики.

Рост в основном обеспечен развитием обрабатывающих производств – 101,7%. Наибольшие темпы отмечены в изготовлении лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – в 2,4 раза, напитков – в 2 раза.

Отмечена высокая динамика в производстве электрического оборудования – 135,5%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 127,6%, прочей неметаллической минеральной продукции – 120%, готовых металлических изделий – 109,7%, ремонте и монтаже машин и оборудования — 104,2%. Рост зафиксирован в производстве мебели — 106,5% и пищевых продуктов – 103%.

По мнению губернатора Александра Моора, рост индекса промышленного производства напрямую зависит от грамотно выстроенной политики по поддержке не только крупных инвестпроектов, но и малого и среднего бизнеса. "Мы стараемся слушать и слышать предпринимателей, оказываем необходимую административную, юридическую, налоговую поддержку. Благодаря этому в Тюменской области открываются производства, создаются новые рабочие места, развивается инфраструктура, повышается качество жизни людей. Мы будем и дальше проводить эту работу и привлекать в регион частные инвестиции. Диверсификация экономики – наша целенаправленная политика", – цитируют в пресс-службе слова главы региона.