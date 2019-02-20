Россия и Израиль обсудили проведение совместных мероприятий в рамках ПМЭФ-2019

МОСКВА, 20 февраля. В Москве состоялась встреча советника президента РФ Антона Кобякова с послом Израиля в РФ Гарри Кореном.

Ключевым вопросом встречи стали возможные форматы участия израильской делегации в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (6+), который пройдет 6–8 июня.

"Одним из форматов проведения совместного мероприятия в рамках ПМЭФ-2019 могла бы стать российско-израильская панельная дискуссия, посвященная теме взаимодействия в инновационной политике, розничной торговле или образования в инновационной сфере", – предложил Гарри Корен. В настоящий момент израильской стороной ведутся переговоры с Фондом "Сколково" касательно проработки делового мероприятия, посвященного вопросам сотрудничества в сфере инновационной политики накануне ПМЭФ-2019, в мае 2019 года в Москве.

В ходе встречи посол также сообщил об интересе израильской стороны к совместной работе с регионами России. "В частности, площадка ПМЭФ представляет возможности для прямого взаимодействия израильского бизнеса с руководителями субъектов Российской Федерации и имеет продолжение в виде конкретных бизнес-проектов. Также высок интерес израильской стороны к российскому животноводству и алмазной промышленности", – отметил посол.

"Мы можем предоставить различные формы сотрудничества для израильской стороны, как в части деловой программы форума, так и в части организации деловых миссий представителей Израиля в Россию или представителей России в Израиль. Мы открыты ко всем предложениям по организации соответствующих встреч и дискуссий. Кроме того, между российскими и израильскими компаниями подписан ряд соглашений о совместном производстве инновационной продукции и сотрудничестве в области коммерциализации инноваций, положения которых также реализуются на площадках международных и многосторонних мероприятий в России и за рубежом. Российские компании активно действуют на израильском рынке информационных технологий, что во многом обусловлено развитой сферой инноваций в Израиле", – сказал Кобяков.

Напомним, на ПМЭФ-2018 делегацию Израиля возглавлял министр охраны окружающей среды, министр по делам Иерусалима, сопредседатель Смешанной российско-израильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Зеэв Элькин. Впервые в истории ПМЭФ состоялось деловое мероприятие на тему здравоохранения, посвященное аспектам наращивания взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Израилем. В частности, было объявлено о создании рабочей группы для обмена опытом между двумя странами в сфере здравоохранения, состоялось подписание соглашения между израильской стороной и фондом "Сколково" в области медицинских данных и было анонсировано открытие филиала иерусалимской больницы "Хадасса" в Международном медицинском кластере на территории "Сколково".

В ходе встречи также обсуждалось возможное участие израильской стороны в других деловых мероприятиях, организуемых фондом "Росконгресс", в частности, в Восточном экономическом форуме (4-6 сентября 2019 года).