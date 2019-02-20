Сенатор Чернецкий: оптимальный срок "ипотечных каникул" может составить до года

ТАСС, 20 февраля. "Ипотечные каникулы" для граждан, которые временно лишились дохода и не могут делать выплаты, могут продолжаться от полугода до года. Об этом сообщил в среду ТАСС первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил ввести "ипотечные каникулы" для граждан, которые временно лишились дохода и не могут продолжить выплаты. По словам главы государства, это даст возможность заемщикам сохранить единственное жилье, а платежи по кредиту передвинуть на более поздний срок.

"Это важное решение, говорилось об этом давно. Это поможет людям, а для банковской сферы не станет серьезной нагрузкой. Я думаю, (оптимальный срок каникул должен составить) полгода или год. За это время человек сможет преодолеть форс-мажорные обстоятельства", - сказал Чернецкий.

Сенатор добавил, что если после истечения каникул заемщик не сможет вновь проводить выплаты, то "только после этого банки смогут переходить к предусмотренным в кредитных договорах санкциям".

Также, комментируя предложения главы государства о разработке финансовых мер поддержки индивидуального жилищного строительства, Чернецкий отметил необходимость создания подготовленных площадок. "Безусловно, снижение финансовой нагрузки должно сыграть свою роль (в развитии ИЖС), но должно быть подведено электричество, водопровод и канализация, иногда газ. Это дорогое удовольствие, поэтому площадки должны быть выбраны рационально", - пояснил он.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко заявил, что закон об ипотечных каникулах может быть принят весной 2019 года. В начале года Банк России предложил предоставлять "ипотечные каникулы" для людей, если они заболели и временно нетрудоспособны, потеряли работу. Рассчитывать на отсрочку платежа можно если займ не превышает 10 млн рублей, а с момента оформления ипотеки прошло более одного года. Еще одно обязательное требование - среднемесячный доход семьи, рассчитанный за три месяца, должен снизиться минимум на 30% из-за форс-мажора.