Губернатор Ямала: северянам близок подход "меньше говорить, больше делать"

ТАСС, 21 февраля. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов прокомментировал ежегодное послание президента РФ Федеральному Собранию.

"Глава государства в своем послании призвал меньше говорить, больше делать. Северянам такой подход близок. Ямал абсолютно точно выполнит задачи, которые глава государства поставил. У нас для этого есть все необходимые условия: и люди умеют работать, и ресурс у нас есть.

Правительством округа сформирована программа развития. Традиционно связываем видимые результаты со строительным сезоном. Летом ямальцы увидят, как в городах начнется новый сезон: это и благоустройство, и новые объекты. Сегодня мне показывали фотографии объекта, который мы в декабре торжественно запускали - мост через реку Пур. Уже растут опоры. Я думаю, уже через два года жители поедут по новому мосту. Этап задач должен заканчиваться. Пора приступать к делам. У нас на Ямале мы этим уже занимаемся", - сказал губернатор.

Строительство соцобъектов в кратчайшие сроки

Глава региона отметил, что эти задачи президент сформулировал еще в 2018 году – в новом майском указе. "Мы с лета 2019 года активно приступаем к строительству 55 объектов образования: это десятки школ и детских садов. Сады мы закончим в течение двух лет, и уже в 2021 году наши дети пойдут в новые современные детские сады. Задачу по обеспечению местами детей с полутора лет полностью решим. Непростая задача, потому что многие коллеги имеют возможность строить в более комфортных условиях. Мы очень ограничены, у нас короткий строительный сезон, всего два лета, это и следующее. Но с правильной мобилизацией мы с этой задачей справимся. Не сомневаюсь", - отметил он.

Приоритет – проблемам жителей Ямала

"Очень важно то, что большой акцент глава государства сделал на проблемы семьи, простого человека. Большое внимание уделено многодетным семьям. Мы работаем синхронно. На Ямале много мер дополнительной поддержки многодетным семьям. Скоро мы озвучим несколько интересных идей для многодетных семей", - добавил глава региона.

Он отметил, что власти региона помогут многодетным родителям с проездом к месту отдыха. "Сейчас приходится слышать, что с Ямала выезд большой семьи на курорт - очень тяжелая финансовая задача. Мы разрабатываем новые механизмы, которые могут снизить стоимость выезда людей на места летнего отпуска, и в ближайшее время я об этом сообщу", - сказал Артюхов.



"Помимо этого, глава государства озвучил существенные меры поддержки многодетных: это гашение части ипотечного кредита, продление льготной ставки, которые позволят людям проще решать жилищные проблемы и чувствовать себя более уверенно. На Ямале многодетных в процентном соотношении с остальным населением больше, показатель один из самых высоких в стране. Наши семьи уверено принимают решения о третьих и последующих детях. Но жилищные вопросы и нехватка мест в детских садах – это в наших силах, на Ямале будем решать эти вопросы в ближайшие годы", - констатировал Дмитрий Артюхов.