Расходы группы ММК на социальные программы в 2018 году выросли до 2,5 млрд рублей

ТАСС, 21 февраля. В 2018 году в группе ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" расходы на благотворительность и реализацию социальных программ выросли на 11% по отношению к предыдущему году и достигли почти 2,5 млрд рублей. Об этом сообщили в четверг в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК"

При этом сам ММК направил на реализацию благотворительных и социальных проектов свыше 1,6 млрд рублей.

В управлении отметили, что ключевое место в спектре социальных программ комбината и организаций группы ПАО "ММК" занимают направления социальной деятельности, связанные с охраной здоровья работников компании. "В 2018 году в группе ММК на лечение работников и реализацию медицинских программ было направлено около 425 млн рублей, из которых примерно половину составила доля комбината. Еще свыше 428 млн рублей в группе ММК было выделено на оздоровление работников и членов их семей в санаториях и домах отдыха; 54,7 млн рублей направлено на организацию детского отдыха и компенсацию стоимости путевок в детские загородные оздоровительные центры. Поддержанию и укреплению здоровья сотрудников предприятия способствуют формирование принципов здорового образа жизни и приобщение работников к регулярным занятиям физической культурой и спортом. На эти цели в 2018 году в группе ММК было выделено около 130 млн рублей", - сказано в сообщении.

Социальные и благотворительные программы распространяются не только на работников, но и на пенсионеров и ветеранов компании, отмечают в управлении.

"Одним из основных направлений социальной деятельности на комбинате и в организациях группы ПАО "ММК" в течение не одного десятилетия является социальная поддержка неработающих пенсионеров, инвалидов и других слабозащищенных категорий граждан. В 2018 году на эти цели в группе ММК было выделено 322 млн рублей, из которых 229 млн составила доля комбината", - сообщают в ММК.



Традиционно важным направлением социальной деятельности группы ММК является реализация программ стимулирования рождаемости, поддержки материнства и многодетных семей. В 2018 году организации, входящие в группу, направили на эти цели 85,5 млн рублей.

На организацию культурно-массовой работы вместе с затратами на содержание домов культуры в 2018 году было израсходовано 84,6 млн рублей. Второй год подряд удваиваются расходы на организацию горячего питания работников. В 2018 году они достигли 61 млн рублей. Затраты на жилищные, молодежные, образовательные программы и другие добровольные социальные обязательства составили в прошлом году 148 млн рублей. Общие вложения группы ММК в благотворительность и социальные программы достигли 2,486 млрд рублей.



ПАО "ММК" является градообразующим предприятием Магнитогорска и бюджетообразующим для Челябинской области. Руководство ММК добровольно принимает на себя обязательства по социально ответственному поведению в отношении работников компании и всех жителей Магнитки. Компания не раз становилась победителем отраслевого конкурса "Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности" и всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности".