Победителей премии "Серебряный Лучник" назовут в Москве

МОСКВА, 21 февраля. Дни открытых презентаций Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" проходят в Общественной палате России. В этом году в шорт-лист премии вошли 59 коммуникационных программ, отобранных жюри по итогам изучения 185 проектов.

В течение двухдневного кейс-марафона соискатели премии представили свои работы, реализованные в 2018 году. Они рассказали о планировании, особенностях реализации и креативном наполнении проектов. В их числе – работы в области благотворительности, корпоративной социальной ответственности, продвижения государственных, общественных и социальных программ, технологий будущего, развития и продвижения территорий, маркетинговых, корпоративных и международных коммуникаций.

На основе этих выступлений будут определены победители "Серебряного Лучника". Их награждение состоится в четверг в отеле "Метрополь".

Национальная премия "Серебряный Лучник" учреждена в 1997 году Торгово-промышленной палатой РФ, Российским Союзом журналистов и Российской Ассоциацией по связям с общественностью. ТАСС выступает генеральным информационным партнером конкурса.

Возрастная категория 16+.

Познакомиться с подробной программой можно на сайте премии: www.luchnik.ru.