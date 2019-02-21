Заявку на научно-образовательный центр в Тюмени планируется подать до лета 2019 года

ТАСС, 21 февраля. Документы на создание научно-образовательного центра (НОЦ) в Тюмени планируется подать до лета 2019 года. Об этом сообщил в четверг губернатор Тюменской области Александр Моор.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что для обеспечения мощного технологического развития России в регионах в ближайшее время будут созданы научно-образовательные центры, которые призваны интегрировать все уровни образования, возможности научных организаций и бизнеса. Первые пять таких центров появятся в стране уже в этом году, в том числе один создадут в Тюменской области.

"Вскоре мы выйдем на финишную прямую и займемся подготовкой итоговых документов, которые направим на федеральный конкурс по созданию НОЦ. Наша задача - завершить эту работу к лету текущего года. Надеюсь, что наша совместная заявка от Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов будет оценена по достоинству. Мы преследуем очень амбициозную цель - пройти процедуру создания НОЦ в первой волне, и начать конкретную работу по реализации перспективных научно-исследовательских и коммерческих проектов", - приводят слова Моора в пресс-службе губернатора.

Единый межрегиональный НОЦ может сконцентрироваться на четырех основных темах, учитывающих специфику трех регионов. Первая тема - технологии освоения Арктики, так называемые технологии холодного мира, которыми на Ямале занимается Научный центр изучения Арктики. Вторая - развитие добычи и переработки нефти и газа, нефтегазохимия. Третье направление - биологическая безопасность человека, животных и растений, четвертая тема - решение социогуманитарных задач, которыми активно занимается Тюменский государственный университет.

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента. Согласно поручениям Владимира Путина, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. К этому же сроку должно быть создано не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня, а приборная база ведущих научных организаций должна быть обновлена не менее чем на 50%.