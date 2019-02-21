Международный театральный конкурс "Золотой ключик" пройдет в Берлине

МОСКВА, 21 февраля. ХIII Международный конкурс детско-юношеских театральных коллективов "Золотой ключик 2019" будет проходить с 28 февраля по 2 марта в Российском доме науки и культуры в Берлине. В программе мероприятия – 10 спектаклей и гала-концерт с церемонией награждения. Конкурс проходит под эгидой международного культурного проекта "Русские сезоны" в Германии.

Артистов ждут два конкурсных дня, в течение которых они покажут классические и современные спектакли: сказки, мюзиклы, оперу, балет. Гала-концерт состоится 2 марта и объединит показ отрывков из лучших спектаклей, демонстрацию домашнего задания в стиле "капустник" и церемонию награждения победителей.

Студия "Горошины" из Санкт-Петербурга откроет конкурсную программу спектаклем "Алиса в стране чудес" о 10-летней девочке, которая случайно оказывается в волшебном лесу и начинает путешествие по потаенным уголкам сознания, снам и мечтам.

Вологодская музыкально-драматическая студия "Страна чудес" покажет историю о магической силе музыки с участием кота Леопольда "Снова Леопольд… или История продолжается". Столичный театральный коллектив "Маска" познакомит больших и маленьких зрителей со сказкой "Черная бурка" о верности и преданности.

Еще один петербургский детский театр "Мэри" познакомит публику с классической историей по мотивам сказки Г. Х. Андерсена "Гадкий утенок", а театр йоги "Самсвет" из Перми отправит каждого в приключение по Уралу во время спектакля "Наш Пермский край".

В конкурсе также примут участие театр "Перемена" из Самары (спектакль "Ловушка для супергероя"), звенигородский театр "Золотой ключик" (спектакль "Муха-Цокотуха"), театр "Лирические математики" из Москвы (спектакль "Класс коррекции"), Учебный театр Института культуры и искусств МГПУ (спектакль "Шекспир по-домашнему"), ансамбль классического балета "Вера" из Киева (балет "Золотой ключик").

"Дети и подростки порой играют так, как им подсказывает сердце, у них нет пока груза "школы" театрального училища, в них присутствует элемент непосредственности, что меня лично сильно привлекает", – отметил директор конкурса "Золотой ключик" Виктор Лейс.

О "Русских сезонах"

"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2019 года, запланировано более 400 мероприятий в 77 городах Германии: выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, проекты о киноискусстве, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и арт-фестивали. Среди участников "Русских сезонов" в Германии более 80 учреждений культуры.

В 2017 году "Русские сезоны" на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах. В 2018 году "Русские сезоны" покорили Италию: 310 мероприятий в 74 городах с охватом в 6 млн зрителей.

Программа:

28 февраля

Спектакли "Алиса в стране чудес", "Снова Леопольд… или История продолжается", "Черная бурка", "Гадкий утенок", "Наш Пермский край".

1 марта

Спектакли "Ловушка для супергероя", "Муха-Цокотуха", "Класс коррекции", "Шекспир по-домашнему", "Золотой ключик".

2 марта

Гала-концерт.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте: http://russianseasons.org/.

Возрастная категория 6+

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

https://www.facebook.com/russianseasonsingermany2019/ − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

Контакты для СМИ

media@russianseasons.org

Место проведения: Российский дом науки и культуры в Берлине, Friedrichstraße 176-179,

10117 Berlin.