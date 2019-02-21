Премия "Серебряный Лучник" - США будет вручена на Аляске

МОСКВА, 21 февраля. Премия "Серебряный Лучник" - США будет вручена в самом северном городе Соединенных Штатов Америки - Анкоридже, штат Аляска 23 февраля 2019 года.

Директор Русского культурного центра Анна Верная помогла участникам оформить заявки, перевела их на русский язык для российских экспертов и взяла на себя все хлопоты по организации церемонии награждения.

Анкоридж окружен со всех сторон национальными парками и заповедниками. На протяжении нескольких столетий он объединяет в своих границах людей разных национальностей, конфессий, культур. Среди 300 тыс. жителей можно встретить поляков, болгар, чехов, латиноамериканцев, корейцев, эскимосов, алеутов, коренных американцев и многих других. Почти 100 языков мира используют горожане в ежедневном общении. Благодаря усилиям специалистов по коммуникациям, представителям общественных организаций, государственных и образовательных учреждений русскому языку и русским традициям с каждым годом уделяется все больше внимания.

Тридцать лет назад, по настоянию Валерии Экбург-Броун, в программу высшей школы Чугиак было включено изучение русского языка. Валерия самостоятельно разработала методику, учебные планы и программы. Лучшему усвоению материала способствовали event-мероприятия, фольклорные праздники, культурные обмены. Более 2 тыс. молодых людей прошли обучение по специализированной программе. И сейчас некоторые выпускники работают на ответственных должностях, требующих знание русского.

Начиная с 1988 года, Американский совет учителей русского языка и литературы совместно с учителями Анкориджа организует на Аляске Олимпиаду по русскому языку и литературе. За эти годы в ней приняло участие несколько тысяч учащихся школ разных ступеней. Мероприятие способствует развитию интереса у детей и подростков к культуре и традициям.

"MIR: Миссия - Русский язык" - организация, созданная по инициативе родителей детей от 5 до 18 лет, обучающихся по программе углубленного изучения русского языка в школе Тёрнаген (Анкордиж). Программа утверждена районным отделом народного образования штата Аляска. Родители способствуют наполнению программы образовательными материалами, организуют экскурсии, праздники, летние лагеря, программы по обмену со школами России и Америки.

Результатом частного увлечения генеалогией стала книга "Дети Аграфены". Ее автор - лингвист Вэйн Лиман передает читателям историю деревни Нинильчик, основанной русскими колонистами полтора столетия назад. Сегодня численность ее населения составляет около 800 человек. Несмотря на то, что земля давно принадлежит США, жители деревни продолжают использовать в обиходной речи русский язык. Вернее, нинильчикский диалект - язык предков, живших полтора столетия назад. В результате глубокого исследования с участием филологов из России, была описана фонетика диалекта, разработана орфография на основе латиницы (кириллицы аборигены не знают), составлен и издан словарь уникального наречия. А деревня, о существовании которой знали только ученые-лингвисты, прославилась на весь мир.

"Встреча Мира" (Meet the Word) - главный проект общественной организации "Мостостроителей Анкориджа" (Bridge Builders), в состав которой входят более 60 различных объединений по национальному признаку и языку. Ежегодно, во время Рандеву Меха, Зимнего фестиваля Анкориджа, открываются двери престижных культурных заведений города, и все жители становятся участниками красочного праздника культур. Члены русской общины присоединились к "Встрече мира" более 10 лет назад. Ее выступления в Параде национальностей, иных мероприятиях фестиваля не раз были отмечены местными СМИ в материалах газет и новостных выпусках.

Директор Национального кладбища Форт Ричардсон Вирджиния Уокер была отмечена правительством РФ за общественную деятельность по сохранению памяти советских летчиков, принимавших участие в перегоне авиационной техники в рамках программы ленд-лиза в годы Второй Мировой войны. Вирджиния не только ухаживает за могилами героев, но и ведет активную поисковую работу по установлению имен павших.

Одними из главных целей историко-географической экспедиции "Байкал-Аляска" были пройти по пути иркутских купцов-первопроходцев, показать возможности сотрудничества между регионами по нитке маршрута, между странами. Показать красоту первозданной природы, собрать материал для документального фильма, фотокниги, путеводители, чтобы пробудить у тех, кто будет узнавать об экспедиции, интерес к путешествиям, исследованиям географии, истории, культуры. Возродить интерес к истории Сибири, Дальнего Востока, Аляски, экспедициям, которые организовывали сибирские купцы. Добыть новые факты для историков и всех специалистов, которые занимаются изучением севера.

Подготовка экспедиции заняла 4 года. За это время была проведена серия встреч с учеными, занимающимися темой Российско-Американской компании и освоением Сибири, мозговые штурмы с экспертами. Проведена большая работа в архивах, музеях, чтобы восстановить все детали исторического маршрута, изучить современные возможности прохождения маршрута. В 2018 году экспедиция прошла от Петропавловска-Камчатского до Анадыря, пересекла Берингово море на участке от Провидения до Нома (Аляска), спустилась до пролива Бечевина, прошла вдоль Алеутских островов до Кадьяка и финишировала в порту Хомер (Аляска). В этой точке трекер показал, что всего было пройдено 13422 км.

Возрастная категория 16+.

О премии

Конкурс "Серебряный Лучник" - США учрежден Попечительским советом Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" в рамках номинации "Коммуникации в глобальном мире" и является самостоятельным конкурсом, ориентированным на проекты, осуществленные на территории США.

Его цель - привлечь к участию авторов проектов, которые расширяют межгосударственные, культурные, экономические и общественные связи и направлены на интеграцию России в мировое коммуникационное пространство. Критерии оценки: гуманитарная значимость проекта и потенциал для развития отношений.