Александр Моор: приоритеты послания президента отражены в реализации нацпроектов в регионе

ТАСС, 22 февраля. Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в оглашении послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоялось в среду в Москве. По итогам глава региона прокомментировал основные задачи и посылы, обозначенные главой государства.

Губернатор отметил, что большая часть выступления президента была посвящена внутренней политике, масштабным и комплексным проектам и задачам, к реализации которых приступает вся страна как на федеральном, так и на региональном уровнях. "Речь идет о национальных проектах, ориентированных на решение очень конкретных и понятных для каждого человека проблем. Это и увеличение продолжительности жизни, снижение смертности, повышение доступности и качества работы здравоохранения, модернизации образовательной среды, улучшения городской инфраструктуры. Все эти приоритеты отражены в нашей региональной составляющей национальных проектов. Они же подкреплены и ресурсами областного бюджета. Речь идет и о стимулировании комплексного развития наших населенных пунктов, строительстве образовательных учреждений, ликвидации ветхих деревянных школ. Такая программа в Тюменской области уже реализуется. Говоря о решении стратегической демографической задачи, президент обозначил беспрецедентные меры поддержки семей. Убежден, решение о действии льготы по ипотеке будет востребовано и позволит многим молодым семьям с детьми чувствовать себя более уверенно в решении жилищных вопросов", – сказал глава региона.

Александр Моор отметил и акценты президента на развитии экономики. "Рост экономики – одна из ключевых целей, и те приоритеты, которые обозначены главой государства, отражены и в региональных задачах экономического развития. Это и улучшение делового климата, снятие инфраструктурных ограничений, подготовка кадров и рост производительности труда. Еще в 2017 году Тюменская область стала пилотным регионом приоритетной программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости". Особо порадовала оценка главы государства высокой степени готовности и усилий наших трех регионов Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов в создании научно-образовательного центра. Вскоре мы выйдем на финишную прямую и займемся подготовкой итоговых документов, которые направим на федеральный конкурс по созданию НОЦ. Наша задача – завершить эту работу к лету текущего года. Надеюсь, что наша совместная заявка будет оценена по достоинству. Мы преследуем очень амбициозную цель – пройти процедуру создания НОЦ в первой волне, и начать конкретную работу по реализации перспективных научно-исследовательских и коммерческих проектов", – резюмировал Александр Моор.