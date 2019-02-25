Премии "Atomexpo Awards" во второй раз вручат на форуме "Атомэкспо-2019"

МОСКВА, 25 февраля. На XI Международном форуме "Атомэкспо-2019" (16+), который состоится 15-16 апреля в Сочи, во второй раз пройдет торжественная церемония вручения "Atomexpo Awards".

Atomexpo Awards – это международная профессиональная премия, присуждаемая за вклад в развитие и использование атомных технологий для блага человечества.

Конкурс на соискание премии "Atomexpo Awards" проводится по пяти номинациям:

- "Атомные технологии для улучшения качества жизни" (Nuclear Technologies for better life) - лучшие проекты в области неэнергетического применения ядерных технологий: ядерная медицина, технологии в области безопасности, неразрушающий контроль, технологии обработки и другое;

- "Инновации для будущего" (Innovations for the Future) - самые прорывные и инновационные технологические проекты в области строительства, эксплуатации, вывода из эксплуатации объектов атомной энергетики и проекты в области атомного машиностроения;

- "Лучший старт" (Best launch) - лучшие проекты, связанные с запуском реализации национальной программы в области атомной энергетики.

- "Общественная приемлемость" (Public Communication) - наиболее эффективные коммуникационные проекты;

- "Развитие человеческого капитала" (Human Capital Development) - лучшие проекты, направленные на развитие людских ресурсов для ядерно-энергетических программ.

Победителей в каждой номинации определят пять независимых международных жюри, их возглавили мировые эксперты атомной отрасли, в частности, бывший генеральный директор Агентства по ядерной энергии ОЭСР Луис Эчаварри, советник Японского атомного промышленного форума (JAIF) Такуя Хаттори, член совета директоров АО "Аккую Нуклеар" и Fennovoima Ltd Анри Проглио и другие.

Заявки на конкурс принимаются до 15 марта 2019 года. Ознакомиться с правилами участия и подать онлайн-заявку можно на сайте форума http://2019.atomexpo.ru/pages/reglament_provedeniya_konkursa

Премьера премии "Atomexpo Awards" состоялась на юбилейном Х Международном форуме "Атомэкспо-2018". В конкурсе приняла участие 51 компания из 22 стран. В частности, награду в номинации "Развитие человеческого капитала" получил проект испанской компании Tecnatom "Обучение с SOUL ["душой"]". "Наша компания представила на конкурс новую концепцию образовательного процесса, которую мы реализуем с использованием преимуществ цифровой трансформации, экспертных знаний, социального и коллективного обучения. Мы гордимся тем, что наш проект отмечен премией "Atomexpo Awards". Это было действительно впечатляющее событие форума", - отметил после церемонии награждения вице-президент по стратегии и развитию бизнеса Tecnatom Хуан Ортега. В номинации "Атомные технологии для улучшения качества жизни" победителем был признан проект "Конверсия производства молибдена-99" компании NTP Radioisotopes (дочернее предприятие NECSA, ЮАР). "Для нашей компании большая честь получить престижную награду форума "Атомэкспо" - значимого события, "Атомного Давоса", в котором участвуют несколько тысяч делегатов и гостей из почти 70 стран", - сказал, получая награду, председатель правления NECSA Келвин Кемм.

Главной темой XI Международного форума "Атомэкспо-2019" станет вклад передовых атомных технологий в достижение Целей устойчивого развития ООН. Форум будет проводиться уже в одиннадцатый раз, за последние годы он трансформировался из мероприятия российской атомной отрасли с участием зарубежных партнеров в глобальное отраслевое дискуссионное мероприятие, площадку для организации которого предоставляет госкорпорация "Росатом".

В юбилейном Х форуме "Атомэкспо" в 2018 году приняли участие более 4 тыс. делегатов и гостей из 68 стран (в 2017 году их было 65, в 2016 году – 55 стран). Объем выставочной экспозиции составил более 20 тыс. кв. метров (в 2017 году – 12 тыс. кв. м). Общее количество компаний-участниц форума превысило 600. На полях "Атомэкспо-2018" было заключено 39 соглашений и других документов о сотрудничестве и партнерстве, включая коммерческие соглашения.

Дополнительную информацию о форуме "Атомэкспо 2019" можно получить на официальном сайте http://2019.atomexpo.ru/ , по тел. +7 (499) 922-89-95, Email: atomexpo@atomexpo.com . Для участия в мероприятиях форума и посещения выставки необходимо пройти предварительную онлайн-регистрацию https://reg.atomexpo.ru/ru/registration. Оператор мероприятия – ООО "Атомэкспо".