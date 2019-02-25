Ансамбль имени А.В. Александрова выступил в честь Дня защитника Отечества

МОСКВА, 25 февраля. Праздничный концерт Ансамбля имени А.В. Александрова (6+), посвященный Дню защитника Отечества прошел 23 февраля в Концертном зале имени П.И. Чайковского. Московское выступление коллектива предваряет масштабный концертный тур по Европе.

В 2019 году легендарный хор, посетивший более 100 стран за свою историю и известный по всей планете как RED ARMY CHOIR (Хор Красной Армии), отправится в большие гастроли по Европе, посетив 20 городов Франции, Бельгии и Швейцарии. Тур начнется 29 марта с выступления во Дворце "Акрополис" в Ницце, а завершится 21 апреля в Париже. Ансамбль выступит в 20 городах Франции (Париж, Ницца, Марсель, Орлеан и другие), Бельгии (Льеж) и Швейцарии (Женева).

Кульминацией гастрольного тура станут 4 концерта на одной из самых престижных площадок мира - во Дворце Конгрессов в Париже (Le Palais des Congrès de Paris), расположенного на Елисейских Полях. За время гастролей познакомиться с творчеством легендарного ансамбля смогут около 70 тыс. человек.

Гастрольный тур, посвященный 90-летию коллектива, организует Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности Минкультуры РФ (организатор программы "Большие гастроли") совместно с французскими партнерами. Поклонникам легендарного ансамбля будет показано уникальное шоу, объединяющее в себе фольклор и военно-музыкальную культуру России.

"Выбор Франции для международных гастролей Ансамбля Александрова в его 90-летие не случаен: именно в Париже в 1937 году ансамбль был награжден Grand Prix Международной выставки техники и искусства. Это были первые зарубежные гастроли коллектива, и они сразу стали большим событием в художественной жизни Европы, - отметила генеральный директор Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Булукова Елена Николаевна. - С тех пор ансамбль неоднократно выступал во Франции, и всегда его ждали многочисленные поклонники, были выпущены десятки альбомов, совокупный тираж которых превышает сотни тысяч экземпляров. Мы очень рады, что возобновляем традицию гастролей знаменитого коллектива во Францию и надеемся, что зрители высоко оценят юбилейную программу".