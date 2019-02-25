Пресс-конференция конкурса имени П. И. Чайковского пройдет в Мариинском театре

МОСКВА, 25 февраля. 26 февраля в Санкт-Петербурге состоится пресс-конференция, посвященная XVI Международному конкурсу имени П. И. Чайковского (6+). Пресс-конференция пройдёт в фойе бельэтажа исторической сцены Мариинского театра.

Спикерами выступят сопредседатели Организационного комитета XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского: заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец и художественный руководитель – директор Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев.

XVI Международный конкурс имени П. И. Чайковского пройдёт в Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 29 июня 2019 года. Впервые в истории Конкурса, к основным четырём специальностям – фортепиано, скрипка, виолончель, сольное пение – добавятся две новые специальности: деревянные и медные духовые инструменты.

Аккредитация в пресс-службе XVI Meждународного конкурса имени П. И. Чайковского: press@tch16.com, +7 903 000-51-24 – Светлана Володина, +7 910 421-34-61 – Дарья Грачева.

Для аккредитации необходимо выслать: ФИО, название СМИ. Для фотографов и представителей съемочных групп – также список оборудования.

Вход аккредитованных журналистов будет осуществляться через главный вход в Мариинский театр с 17:00 строго по спискам (начало в 18:00).