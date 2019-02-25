Международная парусная регата Кубок Кезеной-Ам пройдет в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 25 февраля. Самая высокогорная парусная регата в России – Кубок Кезеной-Ам 2019 (0+) состоится в Чеченской Республике с 23 по 28 июля 2019 года. Соревнования пройдут на одноименном озере на высоте 1870 м над уровнем моря. Участниками регаты станут российские и иностранные спортсмены.

Международные парусные соревнования в Чечне объединят профессиональные экипажи гонщиков со всего мира. Ожидается, что треть участников будут представлять зарубежные парусные клубы. Организаторами соревнований выступают Министерство Чеченской Республики по туризму и Федерация парусного спорта Чеченской Республики.

"Приятно, что парусные соревнования в Чечне становятся традицией и Кубок Кезеной-Ам в очередной раз соберет любителей парусного спорта со всего мира и огромное количество туристов, - отметил глава министерства Чеченской Республики по туризму Муслим Байтазиев. - В этом году мы готовим отдельную программу для всех гостей и жителей Чечни и будем рады познакомить с парусным спортом, уникальной природой, традициями Чечни и спортивно-туристским кластером "Кезеной-Ам".

В рамках международной парусной регаты в Чеченской Республике на озере Кезеной-Ам и в Грозном будут организованы культурные, спортивные и образовательные мероприятия.

Парусные соревнования состоятся на монотипных быстроходных парусных лодках класса SB20 и пройдут на уникальном озере Кезеной-Ам, расположенном между горных вершин Северного Кавказа. По правилам класса на каждой яхте будет не более четырех участников, включая шкипера. В соревнованиях примут участие около 20 команд.

"Иностранных и российских участников ждут четыре гоночных дня на озере Кезеной-Ам, а также разнообразная береговая программа: экскурсии, выступления национальных коллективов и знакомство с историей и культурой Чечни. Обеспечивать ход соревнований будет международная судейская бригада", - рассказал президент Федерации парусного спорта Чеченской Республики Хасан Хаджиев.

Победителей соревнований ждет денежный приз, переходящий Кубок Кезеной-Ам и подарок от партнера регаты часового бренда Hamilton - специальная модель для яхтсменов Khaki Navi Frogman.

Подробнее о Кубке Кезеной-Ам, программе и условиях участия – на сайте Федерации парусного спорта Чеченской Республики www.chyf.ru

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О Федерации парусного спорта Чеченской Республики

Федерация парусного спорта Чеченской Республики была образована в декабре 2016 года. Главная цель организации – популяризация парусного спорта на Северном Кавказе и поддержка региональных спортсменов на российских и международных соревнованиях. В 2017 году Федерация провела первую парусную регату – Кубок Кезеной-Ам – 2017, в которой приняли участие 19 команд из 8 стран мира, включая Новую Зеландию и США.

Генеральным информационным партнером Федерации является ИТАР-ТАСС.

www.chyf.ru

О Кубке Кезеной-Ам

Уникальная регата на территории Чеченской Республики, считается одной из самых высокогорных в мире.

Инициаторами и организаторами регаты выступают Министерство Чеченской Республики по туризму и Федерация парусного спорта Чеченской Республики. Участие иностранных команд дало регате статус международной.