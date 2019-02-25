Дни российской духовной культуры стартовали в Сербии

МОСКВА, 25 февраля. Торжественная церемония открытия Дней российской духовной культуры состоялась в Русском доме в Белграде – старейшем европейском культурном представительстве Российской Федерации. В церемонии приняли участие заместитель Министра культуры РФ Ольга Ярилова, Министр культуры и информации Сербии Владан Вукосавлевич, посол России в Сербии Александр Чепурин, депутат Государственной Думы Александр Шолохов, директор Русского дома в Белграде Надежда Кущенкова, Патриарх Сербский Ириней.

В своем вступительном слове Александр Чепурин подчеркнул, что "российско-сербские отношения всегда были дружественными и продолжают развиваться в этом ключе". Он заверил, что Россия всегда будет являться надежным партнером братского сербского народа.

В свою очередь, Ольга Ярилова также отметила особые отношения между двумя странами, их общую духовную составляющую.

"Россию и Сербию связывает общая история, культура и духовность. На этом прочном фундаменте основываются дружественные отношения наших народов", – сказала она, подчеркнув, что Дни духовной культуры – это уникальный многожанровый проект, призванный представить духовные и культурные ценности нашей страны.

Министр культуры и информации Сербии Владан Вукосавлевич отметил в своей речи, что в настоящее время перед Россией и Сербией стоит множество глобальных вызовов, которые наши страны смогут преодолеть благодаря взаимной поддержке и духовной общности. Он подчеркнул, что российская культура оказала огромное влияние на становление сербской культуры, являясь для нее своего рода эталоном.

Патриарх Ириней особо отметил, что русские и сербы – братские народы, отношения между которыми всегда были и будут особенно близкими и дружественными. "Несмотря на внешние попытки разъединить наши народы, мы не должны позволить уничтожить подобное взаимодействие", – подчеркнул он.

Торжественный вечер завершился гала-концертом классической музыки с участием лучших воспитанников музыкальных школ России в возрасте от 11 до 18 лет, лауреатов всероссийских и международных конкурсов. Со сцены звучали произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Роберта Шумана, Фредерика Шопена и Сергея Рахманинова.

Мероприятия в рамках открытия Дней российской духовной культуры будут проходить в разных городах Сербии вплоть до июня. Первым из них стал форум по развитию паломничества и религиозного туризма на площадке международной туристской выставки Sajam Turizma 2019. Свои маршруты здесь представили Владимирская, Калужская, Воронежская, Тверская и Тюменская области.

В ходе форума исполнительный директор Союза городов Золотого кольца Наталья Булах рассказала о главном духовно-туристском маршруте и перспективах его развития. А замглавы Управления государственных программ и безопасности туризма Федерального агентства "Ростуризм" Наталья Беленко представила проект "Святыни России", посвященный историческим памятникам православной культуры в российских регионах.

Российский стенд на выставке Sajam Turizma 2019 посетил заместитель Председателя Правительства Республики Сербия, Министр торговли, туризма и телекоммуникации Расим Ляич.

22 февраля на российском стенде Sajam Turizma 2019 стартовал фестиваль православной кухни, на котором были представлены традиционные монастырские блюда. В этот же день на площадке Российского центра науки и культуры в Белграде состоялось открытие двух выставок: православных и художественных промыслов и ремесел России, а также выставки детского рисунка "Душа России". В экспозицию вошли лучшие работы учащихся художественных школ из 42 регионов.

Кроме того, в рамках культурной программы состоится открытие выставки "Мир Шолохова: донское казачество". Выставка расскажет о жизни и творчестве выдающегося советского писателя, лауреата Нобелевской премии Михаила Шолохова, об истории донского казачества и деятельности Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова.

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